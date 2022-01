Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já fiz parte dos indecisos. Já fiz parte dos que, e pela primeira vez, não se reviam em nenhum projecto partidário. Por não existir ou por este ser totalmente antagónico daquilo em que acredito. Já fiz parte dos que, desta vez e por uma razão maior, iria fazer voto útil. E estive quase a fazer parte daqueles que, por terem deixado de acreditar neste regime e neste sistema eleitoral, não irão votar. Que é também, e afinal, uma escolha, se feita em consciência.

Mas o momento é decisivo e exige de todos os nós um esforço reforçado de reflexão contínua e informada sobre o queremos para o país. A propostas imediatistas procuremos respostas com efeitos a longo prazo; à inexistência de visão estratégica da maioria premiemos quem demonstra no seu programa eleitoral preocupações (e acções) com temas estruturantes e decisivos para o futuro como os da dignidade da pessoa humana em todas as fases da vida; a natalidade e a demografia; a Educação em toda a sua dimensão e na qual a família terá sempre a palavra decisiva e o Estado o seu garante; a valorização da identidade portuguesa e do Portugal Atlântico e não a criação de falsas identidades como aquelas promovidas por quem defende a regionalização e um país de costas voltadas para o Mar. A liberdade de escolha tendo em conta o bem comum e os valores humanistas que incluem quem vem e valorizam quem faz. E na reforma eleitoral que há por fazer como forma de ultrapassar o crónico problema de representatividade política que o país apresenta.

Aqui chegados há assim que pensar na utilidade do voto que vamos fazer. Na obrigação do empenho cívico e político que o Papa Francisco nos pede. Nas consequências que a nossa escolha vai ter a médio e longo prazo. Porque o verdadeiro voto útil é aquele que pensa o país de hoje e o de amanhã. Convicto e de bem com as nossas convicções. Não um mau menor mas para um bem maior: Portugal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR