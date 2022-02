Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Atletas do sexo feminino podem respirar de alívio depois de a governadora de Dakota do Sul, Kristi Noem, sancionar uma lei desportiva antitransgénero.

O projecto de lei não permitirá que homens biológicos que se sentem mulheres, e passam a identificar-se como tal, participem nas categorias femininas.

O projecto de Lei 46 do Senado garante que haja justiça e igualdade de condições para as atletas do sexo feminino. De acordo com a legislação aprovada, se uma aluna sofrer “danos directos ou indirectos” devido ao facto de um aluno transgénero (um homem biológico) participar nas competições femininas, pode entrar com uma acção legal contra a escola, organização ou agrupamento de escolas que causou o dano.

Actualmente, a National Collegiate Athletic Association, as Olimpíadas e os órgãos governamentais das ligas desportivas nacionais dos EUA permitem que atletas transgéneros compitam no desporto de acordo com a sua identidade de género.

Os que se opõem à nova Lei, incluindo o Projecto Trevor e a ACLU de Dakota do Sul, insistem que “homens biológicos, que se sentem mulheres, são mulheres”, e prometem continuar a defender a inclusão de transsexuais nos desportos femininos.

E as atletas femininas, que nasceram e são mulheres, não merecem ser protegidas? Não é extremamente injusto permitir que um homem se aproprie de uma identidade feminina e possa alcançar sucesso num desporto que não consegue vencer como homem, na categoria masculina?

O desporto feminino não deve ser apenas para mulheres? As mulheres não devem poder usar os vestiários sem serem confrontadas com homens nus no seu espaço?

A imposição da teoria queer/ideologia do género à sociedade está a destruir as conquistas que, em 1928, deram direito à participação das mulheres nos Jogos Olímpicos.

De acordo com Martina Navratilova, expulsa de uma associação LGBTQ por chamar batoteiros aos transsexuais, “Deixar os homens competirem como mulheres apenas porque mudaram o nome e tomaram hormonas é injusto.”

Ouvido pela Visão, o sexólogo Nuno Monteiro Pereira deu razão à ex-tenista: “Não faz sentido a comunidade [LGBTQ] sancioná-la por afirmar coisas que não lhe são agradáveis.” A redesignação sexual, total ou parcial, e a manipulação hormonal “não modificam totalmente o corpo, mesmo que o cérebro seja feminino. O género define-se após 24 meses de vida e pode até ser uma construção social, mas no desporto não se aplica”.

Operações plásticas e hormonas do sexo oposto, não anulam a biologia masculina nem as vantagens físicas de um homem sobre uma mulher.

Por cá, a procissão ainda vai no adro e o Despacho 7247/2019, Art. 5º 2. b também prevê que rapazes que sintam que são meninas, sem necessidade de qualquer cirurgia de “mudança de sexo”, possam participar nas competições desportivas femininas: “Promover a construção de ambientes que na realização de atividades diferenciadas por sexo permitam que se tome em consideração o género autoatribuído, garantindo que as crianças e jovens possam optar por aquelas com que sentem maior identificação;”

E se se identificarem como não binárias? Agénero (sem género)? Ficam isentas das competições? Da disciplina de Educação Física?

Porque é que o governo português insiste nos erros que os outros cometeram e começam a corrigir?