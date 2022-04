Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A escola ocupa demasiado espaço na vida das crianças. De manhã até à noite. De segunda-feira até domingo. Mas se só isso já seria preocupante, aquilo que mais nos deve preocupar é a forma como as famílias vivem presas aos ritmos, às exigências e aos horários da escola. Com muitos pais a deixarem claro que primeiro está a escola. Que esse é o trabalho das crianças. E que isso deve ter prevalência sobre a vida familiar e sobre o tempo que elas dedicam à infância e ao brincar. As crianças não têm tempo para serem crianças! E, aos olhos dos pais, isso parece não ser um problema. Como se a escola compensasse toda a infância que lhes “rouba”.

A escola, por mais preciosa que seja, não pode ter importância tamanha. As crianças não podem continuar a crescer confinadas. Sem relações com outras crianças. Sem ar livre e sem movimento. E a estarem dependentes de videojogos. “Agarradas” a eles e “viciadas” neles; muito mais do que deviam. Às vezes, parece esperar-se que as crianças cresçam, sobretudo, quietas e caladas. É claro que crianças, continuadamente, irrequietas e agitadas são crianças muito preocupantes. Mas crianças, sobretudo, quietas e caladas são crianças tristonhas. Por mais que esse pareça ser o perfil ideal que se espera das crianças na escola. A escola parece querer muito as crianças quietas e caladas! Para que, finalmente, invertendo a ordem dos factores, elas estejam atentas. Na verdade, é mais fácil que tudo corra melhor se à atenção se chegar ao contrário: depois de atentas, elas ficam quietas e caladas. Estando ao cuidado de cada um dos seus professores chamá-las para a atenção.

A escola alimenta demais a ideia que aprender se faz quando se tiram dúvidas e se dão as respostas certas. Ora, a escola serve para pôr problemas. E para dar que pensar. E serve para pôr perguntas. Mas a escola premeia mais as crianças quando eles, mecanicamente, reproduzem respostas. As mesmas respostas. Certas. Mesmo que o culto da resposta seja, muitas vezes, a hibernação da perspicácia. Como se tirar as dúvidas devesse prevalecer sobre pôr perguntas. Não reparando que não haver dúvidas não significa que tenhamos sido claros e exemplares em relação à forma como todos os alunos terão aprendido connosco. (Nem sempre as dúvidas surgem com facilidade. E é difícil duvidar sobre aquilo que não se percebe. E, muito mais, perguntar sobre aquilo que ainda não se sabe.) Quantos mais alunos tenham uma dúvida mais um professor os ensinou a aprender. Um professor não tira dúvidas. “No limite”, um professor cria-as. Depois, liga-as umas às outras. Para que assim se costure o aprender. Aprender é chamar a dúvida. Espantá-la é, muitas vezes, usar as respostas certas para não aprender.

A escola criou a ideia que os bons alunos têm sempre boas notas! E que é “normal” que as crianças entrem na escola a perguntar “porquê?” e que ela transforme crianças singulares em “produtos normalizados”. Sem terem direito à dúvida, ao erro e ao falhanço. Como se, apesar da tecnologia que a escola trouxe até si, ela imaginasse as crianças do século XXI a pensar como crianças do século XIX. A aprender do zero, da mesma maneira e à mesma velocidade. Sem ligarem conhecimentos. E sem perspectivarem a sua utilidade. Sem motores de busca a concorrer com a própria escola. E sem terem uma necessidade premente de professores que liguem o mundo e a escola. Mais do que nunca, os professores são preciosos e insubstituíveis! Mais do que nunca, aprender não é reproduzir conhecimentos. É escarafunchar nas dúvidas. É perguntar. E é pensar.

Mas o que mais inquieta é que, fosse qual fosse a relação que pais terão tido com a escola, a pressão que a escola e a família criam para que as crianças tenham sucesso se tenha tornado tão glutona! Nunca se perguntaram porque é que as crianças mais amadas e investidas que a Humanidade já produziu são aquelas que mais parecem sofrer duma epidemia atípica de auto-estima? Já repararam a pressão que elas sofrem, continuadamente, seja qual forem as condições em que aprendem ou o mérito de quem as ensina? Já repararam que todos os anos produzimos mais alunos que se candidatam à universidade com médias de 17, 18 e 19 valores e que vamos todos alimentando, silenciosamente, esta ideia dos nossos filhos serem mais sobredotados do que eles são? Onde estão as carreiras impares de tantos destes jovens tão bem classificados aos 30 anos? Como se espera que eles cresçam se, por incúria, deixámos que a escola os levasse a deixar a vida para trás?

Por tudo isto, chega de pôr a escola antes da infância e à frente da família! Chega de querermos as crianças quietas e caladas! Chega de as querermos sempre de resposta certa na ponta da língua! Chega de as sufocarmos com a exigência de terem de ter sempre boas notas! Chega de lhes criarmos tanta pressão que lhes doa crescer! Não se trata, hoje, de as querermos felizes à margem dos resultados a que cheguem. Trata-se de dar vida a “outra escola”. E de dar escola a outra vida.