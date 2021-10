Depois de 30 anos de subidas de impostos de consumo no IABA para a categoria das bebidas espirituosas, o Governo, em cooperação com o setor, manteve congelado em 2021 o imposto que por si só é elevado e coage o setor de fazer o seu crescimento. A experiência do stand-still (congelamento do imposto) deu-nos várias pistas para o futuro, que pode ser melhor, se se criarem as condições para isso.

De facto, esta experiência de 2019 indicou-nos que é possível, congelando impostos de consumo, aumentar a receita fiscal. Sempre dissemos que aumentos de taxa não conduzem necessariamente a arrecadação. A mesma medida também permite combater a evasão fiscal, a retenção da arrecadação em Portugal ou a contrafação de produtos potencialmente prejudicais à saúde.

Também aprendemos que este congelamento, que se prolongou por 2020 e 2021, foi importante para as destilarias espalhadas pelo país conseguissem aguentar a crise pandémica, face às limitações nos restaurantes, o fecho das discotecas e as restrições à venda em lojas, garrafeiras e lojas de conveniência.

Acreditamos que em 2022 as bebidas espirituosas, tal como toda a nossa cadeia de valor, estará (esperemos) em plena fase de recuperação. Desta forma, a estabilidade fiscal é uma ferramenta crucial para a recuperação económica que o país agora inicia. E as nossas empresas, querem participar do processo de recuperação, querem ser agentes ativos para o país e, em especial, um setor tradicional que quer promover Portugal e a sua marca nos mercados externos.

Mais ainda. As nossas empresas sediadas nas ilhas, no Alto Minho, na Beira Interior, no Alentejo e Algarve, promovem todos os dias o desenvolvimento dos territórios de baixa densidade. Criando emprego, comprando matérias-primas, protegendo produções de ginja, medronho ou ervas aromáticas, desenvolvendo valor nas regiões mais deprimidas economicamente antes da crise. Depois da crise pandémica, torna-se imperativo, uma política de desenvolvimento especial para estes territórios, onde a nossa agroindústria é parceira determinante.

O Governo tem sido bastante enfático que não apresentará austeridade ao país. O Ministro das Finanças tem reiterado que o próximo Orçamento não apresentará aumentos de impostos e que vai manter a estabilidade fiscal e continuar a recuperar rendimentos. Por outro lado, o Primeiro-Ministro tem motivado todos os setores de atividade para participarem do esforço coletivo de recuperação económica. As espirituosas dizem desde já presente, mas é altura de passar das palavras aos atos, porque sem estabilidade fiscal não pode haver qualquer ciclo de retoma ou crescimento.