A derrota de Viktor Orbán nas eleições húngaras deste domingo é mais do que um sobressalto político no coração da Europa Central. É um sinal de que algo profundo começa a mover-se no continente. Por trás do colapso do poder absoluto do homem que durante os últimos anos simbolizou a fusão entre o populismo e o nacionalismo, ergue-se a sensação de que a era dourada da direita radical começa a desvanecer-se. O eleitorado europeu, que se deixou seduzir pela retórica do medo e da “identidade ameaçada”, parece estar agora à procura de uma direita que volte a ser uma bússola e não uma barricada.

O triunfo de Magyar não se explica apenas como uma rejeição de Orbán, mas como uma afirmação de maturidade democrática. É o voto de uma geração que recusa os extremos: que não quer um Estado que se feche sobre si mesmo, mas um governo que volte a falar com o mundo e com os cidadãos. Por entre as linhas deste gesto coletivo há uma mensagem silenciosa, mas clara — a de que o tempo das direitas agressivas e securitárias está a acabar.

A direita que fará sentido na próxima década será aquela que souber conjugar princípios firmes com humanidade política. Que fale de liberdade, mas também de justiça social; que defenda a iniciativa privada, mas sem desprezar a solidariedade. O conservadorismo moderno deve ser uma cultura ética, não um refúgio de costumes. É tempo de recuperar a audácia de sonhar com um país novo — com realismo, mas sem resignação.

Esta mudança de vento obriga os partidos da direita democrática a debaterem internamente como é que podem capitalizar esta onda de esperança que parece estar a chegar. Em Portugal esta matéria é especialmente urgente ao CDS, o partido histórico da moderação e da responsabilidade, que precisa agora de mais do que um simples recomeço: precisa urgentemente de uma reinvenção. É necessário um “rebranding” total no partido, abrir janelas e deixar entrar ar novo. Dar espaço a jovens quadros, aproximar-se do povo real, aquele que trabalha, estuda e sonha — e abandonar de vez o papel do “Velho do Restelo” e o conforto do condomínio fechado de Cascais. Enquanto continuar refém da nostalgia, o CDS será apenas um eco do passado e não uma promessa de futuro.

Mas a reinvenção do CDS não se fará apenas com discursos — exige ação. O partido tem de mudar por dentro. Precisa de reformar a sua estrutura local, fortalecer as juventudes e abrir a porta a quem quer contribuir, mesmo fora dos círculos habituais. Deve renovar a sua comunicação, falar com os portugueses na sua própria língua — nas redes, nas ruas, nas escolas, na economia real. É imperativo redescobrir as suas causas concretas: apoiar a meritocracia, defender uma fiscalidade amiga das famílias e das PME, apostar na habitação jovem e na sustentabilidade sem complexos ideológicos.

A derrota de Orbán não é apenas o fim de uma liderança: é um aviso para toda a Europa. Mostra que a política do medo e da divisão não é eterna, é aliás algo que parece começar agora a sua queda por toda a Europa. Em Portugal já sabemos que as modas europeias chegam mais tarde, por isso mesmo, o CDS tem agora a obrigação de começar imediatamente este processo, a fim de estar pronto quando o momento chegar. A Hungria, tantas vezes tida como espelho do retrocesso democrático, pode ter mostrado o caminho da regeneração. Cabe agora ao CDS provar que também é capaz de renascer, reinventar-se e reconquistar o seu lugar: o da direita humanista e democrática, à altura do seu tempo e das suas gentes.

Um partido com passado só terá futuro se deixar de ser um museu e voltar a ser o partido que representa o desenvolvimento do país. E nesse dia, se o CDS decidir dar este passo e reinventar-se com coragem e ambição, serei, pelas mesmas razões de sempre, o primeiro na linha da frente para lutar pelas cores do CDS-PP. Para que se possa voltar a afirmar como a Direita certa.