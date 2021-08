Com a derrota de Cabul 600 anos depois de D. João I, entre Granada e Ceuta, ter decidido por Ceuta, encerra-se a expansão e domínio da civilização europeia e ocidental sobre as civilizações orientais que se projectou do Atlântico ao Pacífico: a primeira globalização. O Índico estava de permeio e foi controlado pelos Portugueses durante 120 anos, após Afonso de Albuquerque ter fechado as suas «cabeças» como as designou, i.e., o golfo de Aden, o golfo Pérsico e o estreito de Malaca, assim dominando a navegação, o comércio e controlo militar daquele oceano. Albuquerque chegou a propor ao rei D. Manuel I tomar Meca porque tinha “as costas quentes…”, expressão que ficou como aforismo popular, isto porque Portugal tinha forte presença e influência na Etiópia, terras do Preste João.

Portugal, aliás, fez no Índico a primeira experiência bem sucedida de projecção de forças a longa distância, como uma estrutura administrativa, militar e religiosa autónomas, criando o Estado da Índia dirigido por um Vice-Rei. Os arquivos de Goa, dada a sua extensão e conteúdo, são de uma enorme importância histórica para ilustrar este e outros acontecimentos.

Para aquele empreendimento, a Igreja católica e o Vaticano enquanto Estado supranacional, foram decisivos para garantir o favorecimento da parte portuguesa, que teve privilégio exclusivo na expansão para Oriente. O próprio Tratado das Tordesilhas sancionou o plano português, concretizando uma partilha do mundo habilmente negociada por D. João II que condicionou Castela ao Ocidente e às Antilhas; tendo Colombo ao serviço do mesmo rei desempenhado com grande sucesso uma manobra estratégica de grande alcance histórico e político. A Portugal caberia a missão de conter a expansão inversa do Islão; das Áfricas ao Índico, depois de a ter encetado no Norte de África. Passou para as suas mãos o controlo das rotas do ouro e das especiarias até aí controlado pelos Islâmicos que no Mediterrâneo negociavam com as repúblicas italianas.

Os Portugueses que se aproximem e estudem os seus fundamentais históricos permanentes, de um país central da estratégia atlântica, e não periférico como outros pretendem para «mourejar a pedinchice». Em Os Lusíadas, que é um magnífico tratado de geopolítica, eles estão bem definidos. A nossa demanda foi, desde logo, sustentada por doutrina forte e objectiva sem dualismos contraditórios: patriotismo e universalismo. Princípios que a nortearam sem cedências a dicotomias ideológicas antagónicas, como o internacionalismo e nacionalismo, hoje em voga, mas ambos negativos. Com isso, com uma normalização dissolutora, pretende-se destruir a cultura e a identidade de cada nação. No canto VII, Luís de Camões define com clareza: «Vimos buscar do Indo a gão corrente, Por onde a Lei divina se acrescente», e ainda «E, se mais mundo houvera, lá chegara» – que significa acrescentar e não dividir, i.e., acrescentar novas perspectivas ao conhecimento universal, sendo a língua portuguesa o mais vivo repositório desse propósito.

No canto V, Camões faz uma análise crítica da insubsistência estratégica da potência continental europeia caracterizada na soberba alemã, na Gália indigna e na viciosa Itália, sem deixar de referir a hipocrisia britânica, que não alcançavam a ameaça islâmica, constituída pela aliança entre os Otomanos e o Mameluco do Egipto. Os Portugueses tinham a visão correcta e tinham-na consubstanciado no Oriente. Foi aí que cunharam o Ocidente, identificando a origem e o movimento. A Terra é redonda e de todos os humanos.

Com a saída do Afeganistão das forças dos EUA e da NATO pode precipitar-se o declínio da civilização ocidental, ao menos da Europa, com o surgimento de um novo quadro geopolítico que poderá ser devastador para os Europeus. A Europa alemã irá pagar uma pesada fatura ao negligenciar a NATO. As populações afegãs, sobretudo os jovens e as mulheres que durante 20 anos respiraram novos ares auspiciosos de liberdade e direitos humanos, não podem ser abandonadas à sua sorte na escuridão da sharia.

Os EUA, potência marítima do Atlântico ao Pacífico, vão priorizar a estratégia do Indo-pacífico, onde a Índia terá um papel relevante, justamente no teatro onde a China, potência desafiante, é mais frágil e os EUA e Reino Unido têm aliados mais fiáveis; o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan, a Austrália, a Nova Zelândia, a Indonésia, a Malásia, as Filipinas. Ao contrário, a Europa continental, com a sua estratégia energética e das migrações, ficou mais constrangida pela geometria estratégica urdida pela Rússia e pela Turquia. Têm, por isso, os Europeus de afirmar de forma inequívoca a sua humanidade e solidariedade, recebendo e integrando os refugiados e pressionando com sanções o novo poder talibã em Cabul, sob pena de perderem o seu lugar na história.

A Europa desasada com a saída inopinada dos EUA e da NATO do Afeganistão só terá futuro se realinhar pelo Atlântico, reforçando o seu papel na NATO.

Que Portugal ressurja assumindo a sua centralidade atlântica.