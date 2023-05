Recordei-me, num dia destes, dum anúncio (fantástico!) da Dove. Passava-se numa sala com um ar industrial. Ampla. E vazia. O cenário resumia-se a duas cadeiras, separadas por um pano grande, branco. E um cavalete. De um lado, estava um desenhador com experiência de construir retratos-robô, a partir das descrições dos testemunhos que lhe chegam. Do outro, uma mulher, que se sentava e lhe respondia a perguntas sobre as suas características faciais mais marcantes. Um e outro não se viam. E mantinham uma distância quase asséptica entre si. De seguida, uma outra mulher, que fazia parte do painel seleccionado para este momento, sentava-se e, com o mesmo método, descrevia as características faciais da sua antecessora, naquele contexto. As mulheres que participavam nessa “experiência” sucediam-se. E, a determinada altura, expuseram-se os dois “retratos” de cada mulher, lado a lado. Aquele que tinha a ver com a descrição que aquelas mulheres, uma a uma, tinham feito de si próprias. E o segundo, resultante do olhar de uma outra mulher, que mal a conhecia por fora. Todos os retratos construídos pela descrição que cada mulher fez de si própria eram mais “feios” que os outros, que tinham sido feitos através da sua descrição a partir de testemunhos de quem mal a conhecia. Vistos pelos nossos olhos, essa experiência sugere que nos “vemos” como mais “feios” do que, realmente, somos. O que este anúncio da Dove talvez queira dizer é que andaremos demasiado distraídos para a nossa beleza “normal”. Ou “real”, simplesmente. Mas que não chega captarmos a atenção do seu olhar quando nos tornamos mais atraentes para os outros. Precisamos que eles a nomeiem para que ela “desperte” para nós.

Mas estamos estamos só a considerar a beleza física. Construída através de um olhar que oscila entre a imagem que temos de nós e o que idealizamos sobre aquilo que somos, e o olhar dos outros sobre ela. Saltemos, agora, para a beleza interior. E, também aqui, receio que o olhar que temos sobre nós próprios seja – ele, também – austero. E nos leve a desvalorizar o que temos de bonito. Mais do que seria de supor. Sem nunca o dizer, o anúncio da Dove deixou no ar que nunca somos bonitos sozinhos. Por outras palavras, a forma como nos distraímos da beleza real não nos torna bonitos. E o modo como imaginamos que o melhor que os outros podem trazer à nossa beleza seja repararem, unicamente, nela, sem nos ajudarem a discernir o que nos torna belos, leva a que desperdicemos a beleza que, sem eles, se torna obscurecida até para os nossos olhos.

Entretanto, numa outra campanha muito recente, a Dove chama a atenção para a forma como as redes sociais trazem conteúdos tóxicos sobre a beleza. Sobretudo aos adolescentes, que serão mais permeáveis a isso. A diferença entre as redes sociais e a publicidade de antigamente é que as redes trazem experiências imersivas sobre exemplos de “beleza”, cheias de filtros. Exemplos de pessoas “normais”. Aparentemente, “iguais” aos adolescentes. E tão próximos deles, que os adolescentes – que vivem as redes como se elas fossem “a realidade” e não tanto o resultado de um algoritmo para o qual os seus likes contribuam – comparados com esses “exemplos”, acabam a sentir-se feios. Sempre mais feios. Porque a distância entre aquilo que eles passam, depois disso, a idealizar que é a beleza e aquilo que eles são aumenta. Mais feios, ainda, do que eles “seriam” se fizessem só um retrato-robot a partir das descrições do seu rosto.

