De onde vem a riqueza?

Uma das grandes questões que sempre se colocaram é porque razão uns países são desenvolvidos e outros não. Atualmente os países mais pobres estão localizados maioritariamente na África Subsariana e no Médio Oriente. O que de facto não está explícito é a origem dessas diferenças de desenvolvimento.

Peguemos por exemplo no caso do Continente Americano. Nos dias de hoje notamos que os países da América do Norte nomeadamente os Estados Unidos e Canadá são substancialmente mais desenvolvidos que os seus vizinhos da América do Sul. E isto deve-se ao quê concretamente?

Não a questões geográficas ou culturais como muitas vezes é apregoado, mas sim ao cerne da política colonial que estes locais foram sujeitos. Como é sabido, a colonização de maior parte da América do Sul ficou a cargo do Império Espanhol enquanto a América do Norte ficou a cargo do Império Inglês. O que vemos neste caso é que as políticas de colonização de Espanha se basearam na exploração dos nativos e dos recursos preciosos existentes na região. Mesmo após a descolonização estes países seguiram o caminho do autoritarismo, baseados no paradigma anteriormente existente. Já no caso da América do Norte houve a formação de povoados com relativos direitos de propriedade e instituições políticas, onde havia maior liberdade e influencia política por parte do cidadão comum, levando posteriormente á formação de estados com valores democráticos. Assim chegamos a uma realidade, em que as diferenças políticasómicas tiveram a sua origem nos tipos de colonização que surgiram nos diversos locais.

A Revolução Industrial no século XVIII foi um fenómeno que se iniciou na Inglaterra. Aliada á inovação tecnológica e à industrialização, para a época a Inglaterra beneficiava de instituições relativamente pluralistas e liberalistas, com a existência de um parlamento que controlava as decisões do monarca. Além disso, possuía um sistema bancário revolucionário em que qualquer indivíduo poderia obter um empréstimo e registar as suas patentes.

Todo o resto da Europa, dominada por Monarquias Absolutistas atrasou-se no comboio da inovação. Por os monarcas interpretarem estas mudanças como uma ameaça ao seu poder, abnegaram a inovação e a melhoria do padrão de vida dos seus súbditos. Claro que o crescimento económico é possível em regimes autoritários. Por exemplo, a União Soviética em largos períodos registou crescimento económico. Mas este crescimento é em si limitado. Em primeiro lugar, os dividendos deste crescimento são apenas aproveitados por uma pequena elite, fazendo assim com que a população em geral perca o interesse em ser mais pró-ativa e rentável. Em segundo lugar, a inovação tecnológica é altamente controlada neste tipo de regimes.