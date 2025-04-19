A página é o rosto de uma folha que não deixa de ser, no final de contas, a parte terminal, delgada e plana, de uma planta, cujos lados, face e reverso, compõem aquela simetria de que o outono todos os anos despoja. É isso: um livro constitui um tipo muito singular de foliação. Na verdade, uma foliação menos sujeita às estações do que às épocas; mais subtraído à acção do sol (embora, uma vez dispostos para a leitura, frequentemente procuremos as janelas) do que à dos lugares ao longo do tempo. Talvez por isso se diga que um livro se folheia. Embora não floresça.

Os latinos chamavam pagina não à superfície de uma folha, mas à coluna de escrita que sobre ela se derrama; à altura e largura daquela mancha que, engodada, nos encanta e seduz. Quando Plínio especifica que um vinhedo tinha o formato de uma página, esse rectângulo hoje apenas nos é perceptível à custa de um esforço que diz respeito à própria ideia de escrever.

Demétrio de Kalimnos fora, na sua juventude, pescador de esponjas, a seguir comerciante, depois instrutor de jovens e, por fim, com os pulmões já exaustos ​​de tantos mergulhos, leitor na biblioteca da ilha, cujo dono e senhor, Paterios, se reclamava discípulo dos discípulos do grande Aristóteles. A casa da biblioteca era modesta e branca, e tanto as prateleiras como os tabiques tinham sido erguidos pelos servos de Paterios. O pescador de esponjas e o seu mestre tinham-se conhecido à volta de um prato de polvo assado com salada de funcho-do-mar e azeitonas pretas. Paterios ensinou Demétrio a ler quando ele já era velho, enchendo a sua cabeça de histórias fantásticas sobre os Argonautas e os pintores de peixes voadores. Diante do assombro do seu aluno, o dono da biblioteca dizia-lhe que, caso não desse fé aos seus relatos, em tal ou tal estante da sala de leitura facilmente encontraria o papiro ou o óstraco com as referências exactas.

Demétrio preferia as horas imediatamente anteriores à alba para se recolher e soletrar os seus novos amigos, que, a princípio, não eram, aos seus olhos, menos fugidios do que as esponjas: também os livros lutavam para não serem arrancados à quietude do seu silêncio; também os textos da biblioteca tinham raízes poderosas que mergulhavam nas profundezas dos séculos. Pouco a pouco, Demétrio descobriu que, lendo e aprendendo as novas palavras que o bom velho Paterios lhe apresentava, a sua mente se abria para novas paisagens, as suas mãos tornavam-se mais suaves e a sua respiração mais lenta. Adorava os diálogos dos grandes filósofos e as observações do Estagirita sobre os caracóis ou as andorinhas, a vida secreta das árvores ou as correntes marinhas. Dos anos passados na pesca de esponjas, ficou-lhe um prurido intermitente nos olhos e certos suspiros nocturnos. Do tempo em que foi comerciante, histórias sobre países distantes onde as pessoas não usavam esponjas, mas escovas de crina de cavalo ou pedra-pomes. Como as ondas o impressionavam ainda, perguntou ao dono da biblioteca se alguém havia já escrito um tratado sobre as suas marés-cheias e vazantes, sobre os cachos brancos das vagas e sobre o rebentar da espuma. Adoraria lê-lo, pensou Demétrio, e, caso não existisse, escrevê-lo ele mesmo.

Certa manhã, levou o seu neto, o pequeno Liontaris, à biblioteca e mostrou-lhe o seu livro favorito, que constava de dez páginas de pele de cabra polidas e raspadas quase ao ponto da transparência e que falava da história de um tal Unamón, um viajante do Egipto que tinha subido o grande rio do seu país até descobrir o lugar onde homens de pele escura extraíam obeliscos da pedra da montanha e neles esculpiam abelhas, cobras e cães. Um livro de viagens, portanto, que descrevia, num grego simples, santuários banhados pelo mel do crepúsculo, onde se queimavam bolas de mirra e flores secas; cais onde as pessoas cantavam à noite sobre as coisas que aconteciam de manhã, e sussurravam que o melhor amor é o último, quando já se é velho, não se tem dentes para morder e as pupilas se turvam de nostalgia. Nada disso interessava ao neto, que preferia brincar com uns pesos de bronze de diferentes tamanhos cujo frio era inebriante. Ele, que chegara tarde à leitura, sentia-se como uma criança diante do milagre que as letras operavam quando evocavam lugares ou pessoas e pensava que Liontaris, uma criança no final de contas, encontraria um dia o seu livro favorito também.

Naquela época, as esponjas também eram usadas, quando devidamente humedecidas, para limpar livros ou tábuas de buxo. A sua suavidade recordava a Demétrio antigos mergulhos e cardumes de cores. Uma das portas da biblioteca de Paterios dava para um pátio interior onde crescia um grande arbusto de murta consagrado a Afrodite. Ao passar as mãos pelas suas folhas, rescendia um aroma a sedução e despedida: um travo a nardo e cânfora espalhava-se por aquele pátio pintado de anil.

A pagina é uma armadilha: derivada do verbo pango – cravar com pregos – é aquilo que permite plantar bacelos, alinhar cifras em colunas, fixar estacas, colocar marcos de fronteira; circunscrever um pagus – uma região – os seus habitantes – os pagãos – e atrair e apanhar animais. Um dístico de Marcial – publicado no ano 85 (Apophoreta, CCXVI, Auceps) – coloca um escritor-caçador de pássaros em cena. O campo é a página. A mão silenciosa (manus tacita) avança a «cana enganosa». A armadilha enviscada que se fecha sobre a presa é o rectângulo da coluna (pagina) que se fecha sobre a face do volume. O pássaro é a voz.

A astúcia (Non tantum calamis…) consiste no facto de a pena (calamus) não bastar. É necessário que o caçador de pássaros imite o cantus do pássaro para capturá-lo; ou que toque flauta para fasciná-lo. Da mesma forma, o escritor que arma com mão silenciosa a pescoceira da página, usando uma pena de junco, retém a linguagem (lingua) fascinando-a pela disposição do canto.

Na biblioteca, eram mais os livros que entravam do que os que saíam. Chegavam a Kalimnos, a pedido expresso do comprador, envoltos em linho. Paterios esperava-os ansiosamente no cais, imediatamente a seguir àquele lugar onde os vendedores de esponjas e os pescadores discutiam o preço e a qualidade. Depois de acariciá-los, Paterios abraçava os livros como se fossem parentes que regressavam ao cabo de uma longa viagem.

Muitos séculos depois de Demétrio, escreverá alguém um dia que no princípio era o Verbo, que esse Verbo era Deus, e que nessa pagina – planta sem maturação nem floração, não muito mais grossa do que um fio de cabelo – se tingirá um vinhedo em memória de mim.

Boa Páscoa.