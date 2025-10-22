Até há escassos dias, se me perguntassem qual a notícia mais improvável que podia imaginar, talvez optasse por algo do género: “Bloco de Esquerda e Livre emitem comunicado, lido a meias em jeito de musical por Mariana Mortágua e Rui Tavares, em que confirmam que um homem não pode tornar-se uma mulher e uma mulher não pode tornar-se um homem.”

Esta era a notícia mais improvável que podia imaginar até há escassos dias. Porque, há escassos dias, deparei-me com o seguinte título, aqui no Observador: “Gangues suecos violentos ajustam contas à luz do dia no sul de Espanha.” Confesso ter pensado: “Alto. Tu queres ver que o Magnusson, o Schwartz e o Thern foram de férias para o sul de Espanha, entusiasmaram-se com as cañas, o Mats esborrachou todas as espreguiçadeiras onde assentou o rabo para tentar fazer uma sesta e armou-se para lá uma grande confusão?!”

Mas não, parece não ter sido exactamente isso. Os tais gangues de suecos teriam mais em comum com aquele grupo de portugueses vítimas do acidente de aviação na Índia, do que com os nórdicos que pontificaram no Sport Lisboa e Benfica na virada dos anos 80 para os 90. “Suecos” e “portugueses” — tal como “racista”, “fascista”, “homem”, “mulher”, ou tantíssimas outras palavras — fazem agora parte do vasto leque de palavras cujo significado vem sendo incansavelmente esvaziado de sentido, naquela que é apenas mais uma prova de que a extrema-esquerda destrói tudo aquilo em que toca.

Ainda assim, e logo quando eu estava convicto que já tínhamos decidido — pelo menos os adultos na sala — que um menino será sempre um menino e uma menina será sempre uma menina, rebenta a polémica sobre o que fazer com uma tradição religiosa que impõe às mulheres andarem de cara tapada em público. E agora? Que fazer? Deve a lei de um país ocidental do século XXI conformar-se com uma primitiva, grotesca e humilhante tradição? Ou deve a lei de um país ocidental do século XXI conformar-se com os ideais civilizacionais que, ao fim de séculos, garantiram aos seus cidadãos um conjunto de direitos que mais nenhuma civilização, em tempo algum, foi capaz de garantir? Hum…

Difícil, esta, hein?! Quase tão difícil como confrontar o lunático argumento apresentado como uma qualquer versão d’ “o mais provável é que, sem burca, as mulheres sejam impedidas de sair de casa e se vejam ainda mais isoladas num contexto de fanatismo religioso.” Como é que é? Portanto, as mulheres vivem num ambiente opressivo de fanatismo religioso, certo? O que fazer em relação a isso, então? Tirá-las desse ambiente opressivo de fanatismo religioso? Alguma vez?! Nem pensar. A resposta certa é “deixar que os opressores as tirem de casa da forma repugnante que mais lhes aprouver!” Para esta malta, é como se canta no clássico tema: um tapinha islâmico não dói.

Tanto não dói que o PCP, por exemplo, levava alguns com imenso gosto, se isso significasse levar as democracias ocidentais ao tapete. Segundo o candidato a Presidente de Portugal, e súbito descobridor dos méritos da liberdade individual, António Filipe, “não compete ao Estado definir o que as pessoas vestem ou deixam de vestir”. Uau. Clap, clap, clap. Temos António Filibertário. A ver se eu percebi. Portanto, para o PCP, tudo, mas absolutamente tudo!, compete ao Estado. Tudo menos, claro, evitar o avanço da barbárie, porquanto esta permite arrasar com o nosso estado de direito. É isso, não é? É reconfortante, saber sempre com o que contar do PCP.

Com o que eu não contava, confesso, era com o discurso de Rui Rocha sobre este tema da burca. Justiça seja feita ao ex-líder-ex-molinho da Iniciativa Liberal: as suas últimas intervenções, com destaque para esta sobre as vestimentas de Batman, provam que Rui Rocha pode ter perdido a liderança do partido, mas ganhou um par de jóias de família. Se serão as jóias que foram furtadas do museu Louvre, em Paris, não sei, mas desconfio que não. Mais provável é, daqui a uns dias, sair a notícia de que o roubo foi antes responsabilidade de um gangue de suecos.

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