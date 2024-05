Os debates constituem um elemento fundamental das campanhas eleitorais porque são uma importante fonte de esclarecimento. Os canais televisivos estabeleceram um modelo de debates que consiste na existência de vários frente a frente entre todos os candidatos dos partidos que elegeram deputados nas últimas eleições, um debate com todos esses candidatos e ainda um debate com candidatos dos partidos sem representação parlamentar. Apesar deste modelo apresentar algumas virtudes, existe a necessidade de fazer uma revisão para corrigir várias lacunas:

– o número de debates é excessivo (cerca de trinta), o que resulta num afastamento da generalidade dos eleitores que não têm interesse em assistir a tantos duelos televisivos;

– os frente a frente (exceto o que inclui os líderes do PS e do PSD) promovem uma discussão superficial dos temas porque têm uma duração curta e são seguidos por longos programas em que inúmeros comentadores decidem quem venceu e quem perdeu;

– o debate com todos os partidos parlamentares é demasiado longo e não serve para esclarecer nada devido ao elevado número de debatentes, o mesmo acontecendo com o embate entre os partidos extra-parlamentares.

A RTP, a SIC e a TVI propuseram um modelo semelhante para as próximas eleições europeias mas o PS e a AD recusaram, alegando que o excessivo número de debates prejudicaria a campanha de rua. Assim, é urgente encontrar uma nova forma de organização para as eleições de 9 de Junho.

A minha proposta baseia-se em substituir o modelo dos frente a frente, que não é o mais adequado para eleições europeias, por um conjunto de debates entre quatro candidatos.

Este modelo representa um equilíbrio porque cada partido participa em quatro debates, todos se encontram pelo menos uma vez com cada um dos partidos adversários e porque garante ainda que PCP, BE, L, PAN, IL e CH estão presentes num dos debates que inclui o PS e a AD (debates quatro, seis e oito).

Além disso, são definidos debates a três entre os candidatos dos partidos sem representação parlamentar. É o que faz mais sentido, tendo em conta que são nove os pequenos partidos que vão concorrer nas eleições europeias.

Deste modo, haveria um total de apenas onze debates que permitiriam a igualdade entre os partidos com maior representação na sociedade portuguesa, serviriam os interesses mediáticos dos canais televisivos ao incluir três debates com PS e AD em simultâneo, seriam supostamente compatíveis com as campanhas eleitorais do PS e da AD, dariam dignidade à participação dos partidos extra-parlamentares e facilitariam o acompanhamento da campanha por parte do eleitorado habitualmente pouco interessado em eleições europeias.