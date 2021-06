Durante décadas, a bandeira do arco-íris uniu a comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros e queer (LGBTQ+), servindo como um símbolo de diversidade e solidariedade. O “Pride Month”, além de se tratar de um momento para comemorar, é também uma oportunidade para se reconhecer o impacto que os membros da comunidade LGBTQ+ tiveram na história a nível global, nacional e local.

Apesar de as atividades deste ano serem diferentes devido à pandemia, os princípios de igualdade permanecem inalterados. Na verdade, qualquer colaborador quer sentir-se parte da empresa; para ser visto, ouvido, capacitado e valorizado. E, ao defendermos a inclusão LGBTQ+, podemos cultivar um local de trabalho e uma sociedade mais igualitária.

Fomentar a igualdade no trabalho

De acordo com o relatório Open For Business, ‘Working Globally: Porque a inclusão LGBTQ+ é a chave para a competitividade’, os dados mostram que as cidades inclusivas no que respeita à comunidade LGBTQ+ contam com “ecossistemas de inovação” mais fortes; e o melhor desempenho financeiro flui a partir do aumento da capacidade das empresas inclusivas em termos LGBTQ+ em atrair e reter talentos, e de construir a fidelização do cliente e a força da marca.

Existem várias formas pelas quais as empresas podem fomentar uma cultura aberta e inclusiva. As empresas podem construir equipas de colaboradores, juntando grupos de pessoas que são aliados no que se refere à igualdade na orientação sexual e identidade de género, e educando o ecossistema sobre como a diversidade e a inclusão criam o sucesso empresarial. Podem também incorporar práticas de negócios inclusivas e escalar a formação online para temas como a liderança inclusiva e como mitigar o preconceito inconsciente. Por fim, uma parte crítica no caminho em direção à igualdade é encorajando a ligação das pessoas. Mesmo que os colaboradores não se identifiquem como LGBTQ+, podem apoiar os restantes – fazendo perguntas, praticando a escuta empática e participando nos esforços e eventos de igualdade dentro e fora da empresa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Defender uma sociedade melhor

Para se construir verdadeiramente um local de trabalho que se pareça com a sociedade, a representação é importante. As equipas querem ver-se refletidas na liderança. E esperam, também, que as palavras correspondam a ações.

Para que as empresas sejam a maior plataforma de mudança, a igualdade deve estar no centro de tudo o que fazemos. O nosso objetivo deve ser o de criar um local de trabalho inclusivo onde a comunidade LGBTQ+ se sinta valorizada e respeitada. Juntos, podemos incentivar os parceiros a juntarem-se nesta caminhada, para proteger os direitos da comunidade LGBTQ+ em todos os lugares e defender a igualdade para todos.