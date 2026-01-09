No Jantar-debate dos 50 anos da APPC, que decorreu no passado dia 10 de dezembro, o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, revelou um plano ambicioso: investir 60.000 milhões de euros em obras públicas nos próximos 10 anos.

O número impressiona, mas coloca-nos perante a questão inevitável: teremos capacidade para concretizar esta empreitada? Historicamente, Portugal executou cerca de 20 mil milhões em igual período. Triplicar esta capacidade não é apenas um desafio técnico, é um teste à nossa organização, à nossa visão estratégica e à nossa capacidade de liderar.

É, pois, chegado o momento de afirmar a liderança nacional. Não faz sentido que o Governo opte por contactar diretamente consultores internacionais, como está a fazer com os empreiteiros. Os consultores portugueses – engenheiros e arquitetos – conhecem o território, a legislação, os processos e as necessidades. Quando for necessário um reforço, somos nós que devemos escolher os parceiros internacionais, garantindo que a responsabilidade e a coordenação permanecem em “casa”.

Arquitetura e engenharia são indissociáveis neste processo: não basta construir rápido, é preciso construir bem, com qualidade técnica e estética, respeitando o património e criando espaços que sirvam as pessoas.

O Governo já iniciou contactos com grandes empreiteiros estrangeiros, incluindo turcos e coreanos, para reforçar a capacidade de construção. Se a ideia do Executivo é contratar reforços à revelia dos construtores portugueses, nós, enquanto consultores, não podemos aceitar tal “ajuda”.

Porquê? Em primeiro lugar porque é muito mais fácil deslocalizar a consultoria do que a construção. E em segundo, porque não temos evidência clara de que exista um gap de capacidade para produção de estudos, projetos e controlo de obras, sem antes elaborarmos um planeamento previsional sólido.

Nada temos contra consultores internacionais. Pelo contrário, a sua presença pode contribuir para reposicionar os preços em níveis mais corretos, contrariando a “pobreza” atual, que desvaloriza o trabalho técnico. Mais: o dinamismo que este período antevê será uma oportunidade para as empresas portuguesas se reforçarem, fundirem-se ou ganharem dimensão internacional. Mas isso só acontecerá se liderarmos o processo e não ficarmos à margem das decisões.

Em Portugal muitos projetos sofrem atrasos devido a diferentes fatores: os processos complexos de revisão do Tribunal de Contas, a rigidez do Código dos Contratos Públicos ou as práticas de gestão contratual desajustadas. Por isso tememos que, se nada mudar, os 60.000 milhões investidos em 10 anos possam arrastar-se para 20. Isso seria um desperdício de oportunidades e de credibilidade.

Este plano não é apenas sobre obras – é sobre a transformação do setor. É sobre planeamento faseado e estratégico, sobre parcerias inteligentes, mas também sobre novas tecnologias, como o BIM, que permite acelerar projetos e reduzir erros. É ainda, e de que maneira, sobre a urgência de rever o CCP e assim agilizar projetos decisivos para o país.

Este é o nosso momento. Temos de assumir a liderança, propor soluções, criar redes de colaboração e pressionar para que as regras do jogo sejam adaptadas à dimensão do desafio. É fundamental que o Governo se reúna com a APPC para apresentar um plano específico de ação e um planeamento e cronograma financeiro detalhados pelo menos com periodicidade semestral, para os próximos 10 anos. Só assim podemos identificar os períodos mais críticos e planear um reforço da capacidade técnica, se necessário. Sem isso, corremos o risco de reagir tarde demais.

Vamos transformar o plano em realidade. A APPC está aqui para liderar esse movimento.