A Câmara Municipal de Lisboa começou a destruir a ciclovia da Avenida Almirante Reis. Cerca de um mês antes, já Carlos Moedas explicara que a avenida não tem largura suficiente, e aquele desenho gerava conflitos e desconforto. O trânsito entope, produz-se mais poluição, os autocarros não conseguem parar, os bombeiros e as ambulâncias não passam. Ele quer duas vias de trânsito em cada sentido. Enquanto esse plano não está pronto, Moedas informou que iria avançar com uma obra provisória para manter a ciclovia apenas no sentido descendente; no sentido ascendente haverá já, outra vez a partir de agora, espaço para duas filas de automóveis andarem lado a lado. Uma notícia que, por si só, não é surpreendente nem de importância fundamental. Mas merece alguns comentários pelos acontecimentos periféricos.

O mais notável é o interesse que esta mudança provocou nos media. Os jornais ocuparam-se do assunto, publicaram reportagens e artigos de opinião; e a coisa também chegou às televisões, com espaços longos nos telejornais, perguntas a quem estava na rua, perguntas a quem ia de bicicleta e a quem esperava, ao volante do carro, parado no calor do semáforo. E entrevistas prudentes com a dose indicada de peritos.

Nunca, nos anteriores 14 anos de governação, o jornalismo se interessou desta maneira pelo que se passa em Lisboa. Foi preciso Carlos Moedas ganhar a Câmara. Ou foi preciso o PS perder esta Câmara e não se conformar. Bastou beliscar os grandes axiomas da modernidade, como as ciclovias, as “alterações climáticas”, o fim dos “combustíveis fósseis”, a “descarbonização”, e outras idiotias, como a celebração pública e oficial das militâncias identitárias. Bastou tocar nestas vacas sagradas – e com luvas de pelica. Finalmente, os jornais e as televisões interessaram-se e começou a haver escrutínio em Lisboa. Ainda bem.

É uma das principais funções do jornalismo e uma das mais nobres, que só o jornalismo pode assegurar. Um escrutínio competente ajuda as pessoas a conhecer os governantes e o que eles fazem, e ajuda também os governantes a compreender o que se espera deles e a governar melhor. Com o interesse despertado nos media pela Avenida Almirante Reis, e o trabalho que ele produziu, percebeu-se que há outras opiniões. As pessoas têm vidas diferentes, problemas diferentes, preocupações diferentes e interesses diferentes. Nem sempre o que é bom para uns é necessariamente bom para todos, como as consciências bem-pensantes nos querem impor. A sociedade não é um bloco denso e uniforme, ou sequer coerente. Convivem nela vontades inconciliáveis. Por isso existem partidos, e correntes de pensamento, e representantes, e democracia. E mandatos limitados no tempo, para que a governação possa mudar e evoluir.

Afinal, Carlos Moedas ganhou a Câmara de Lisboa com o compromisso expresso de acabar com a ciclovia da Almirante Reis. Foi uma ideia muito repetida durante a campanha, os eleitores sabiam que a estavam a votar, escolheram e pediram que aquela ideia fosse posta em prática. Mas nas sessões públicas da Câmara e da Assembleia Municipal, ou nas audições promovidas pelas Juntas de Freguesia, só aparecem os activistas e os grupos de pressão. Um observador que ande apenas naqueles ambientes fica convencido que a cidade inteira pensa como a extrema-esquerda. Não pensa. As eleições mostraram que isso não é verdade.

Permanecendo a avenida mais longa de Lisboa, com quase 3 quilómetros de comprimento em linha recta, a Almirante Reis é uma avenida estreita, sobretudo quando comparada com as outras avenidas estruturais: só tem 24 metros de largura (a Avenida da Liberdade tem 90 metros, a Fontes Pereira de Melo tem 30 metros, e a Avenida da República oscila entre os 55 e os 60 metros). De aspecto caótico e desenvolvimento desordenado, sofreu várias intervenções ao longo de décadas. As arcadas na zona central já foram uma tentativa de alargar os passeios. O maior problema da Avenida Almirante Reis sempre esteve aqui: liga o centro histórico da cidade, e a sua malha mais apertada e antiga, à zona Norte, de ruas mais largas e quarteirões mais modernos e populosos. Cortada a direito por entre as colinas, divide a zona oriental das zonas central e ocidental de Lisboa. Separa, ao longo do seu comprimento, bairros de características e populações muito desiguais. Esta agitação urbana acaba por drenar na caleira da Almirante Reis. Em matéria de transporte, não existe uma alternativa com a mesma eficácia. Ou seja, a Almirante Reis é uma avenida demasiado estreita para a importância que tem.

Em 24 metros de largura não se consegue meter duas faixas de rodagem para cada lado, um separador central com cerca de 200 árvores, mais árvores de alinhamento e respectivas caldeiras, estacionamento paralelo, paragens de autocarro e bocas de Metro, uma ciclovia dupla (ou duas de sentido único), e ainda sobrar espaço de passeio com a largura necessária para as pessoas andarem confortavelmente. Não cabe tudo. Para a extrema esquerda é fácil, decreta-se o fim do automóvel. Para quem tenha juízo, o ordenamento exige ponderação. Mas existem alternativas. Há projectos que deslocam a ciclovia da Almirante Reis e a desenham num percurso que passa pelas laterais. Talvez venha a ser este o futuro próximo da avenida, talvez se perceba entretanto que as prioridades são outras. Até lá, Moedas decidiu na direcção certa. Lisboa não pode ficar imobilizada pelo barulho e fúria do radicalismo.