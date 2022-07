Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois, casaram. E não foram felizes para sempre. Será mais assim que as coisas se passam no amor. Ou será isso que os números acabam por dizer. Ao contrário do fim habitual de muitas histórias infantis em que o “E foram felizes para sempre” vai ao encontro do romance familiar que as crianças fazem sobre a relação de amor dos pais. “Depois, a mãe e o pai gostavam tanto um do outro que tu nasceste” acaba por ser o capítulo a seguir ao “e foram felizes para sempre”. Que vem a seguir ao “casamento” dos pais. Que sela, aos olhos delas, o patamar onde tudo começou: a mãe e o pai só se casaram porque eram namorados um do outro. E que continua, capítulos depois, com a presunção que as crianças acabam por fazer: “A seguir, eu nasci. E aí é que a mãe e o pai foram, ainda, muito mais felizes; para sempre”.

