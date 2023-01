A estagnação económica não chegou repentinamente. Instalou-se lenta e de forma imperceptível quando António Guterres formou o seu primeiro governo. Já lá vão 27 anos. Quase três décadas de vagaroso declínio acompanhado por um subtil conformismo da população que se sente presa por algo que não define porque não vê. A par do acumular dos défices nas contas públicas, e que originou uma dívida incomportável, o país mergulhou noutro défice, o da balança de bens, que de 8 mil milhões de euros em 1996 atingiu os 18 mil milhões euros em 2000. Bastaram 4 anos.

A partir daqui o país ficou preso numa espiral despesista de fuga para a frente. Ansioso por retomar as taxas de crescimento anteriores, o PS gastou o que não havia e endividou o país. Endividou o Estado, através dos défices públicos e endividou a comunidade através de incentivos ao consumo para que, de alguma forma, a economia crescesse. O fim do caminho é conhecido e tem dois nomes: Sócrates e troika.

Evitada a bancarrota, o PS compreendeu que a sua sobrevivência política passava pelas contas certas. Vai daí subiu impostos, inventou taxas, cativou despesa e arranjou vários subterfúgios para cortar rendimentos sem que lhe fossem pedidas responsabilidades políticas. Despesa, não cortou nenhuma. Para ajudar, os socialistas distribuiram alguns subsídios e contrataram mais funcionários públicos: pessoas que, de outra forma, estariam sem emprego ou seriam forçados a emigrar e que passaram a ter um rendimento garantido; baixo, mas seguro.

Esta estratégia tem um custo que o país começa a pagar: a deterioração da democracia e das instituições. São cada vez mais os portugueses que dependem do Estado (do poder político) para viver. Portugueses que não se atrevem a votar nos que prometem as reformas necessárias e que exigem uma redução do peso do Estado. A par deste eleitorado (que o PS considera garantido) os socialistas contam ainda com a fuga dos que, sem trabalho no funcionalismo público, saem do país. São Portugueses cujo voto perde peso na medida em que os deputados elegíveis fora de Portugal são apenas 4 num total de 230. Por cada Português que sai do país à procura de trabalho e de melhores salários é um voto que o PS ganha cá dentro. Com a vantagem de António Costa ainda poder dizer que a taxa de desemprego é historicamente baixa. As taxas de juros zero do BCE criaram condições únicas para reduzir o endividamento, cortar na despesa e baixar impostos, mas o PS usou-as para um crescimento à base de mais dívida que mina a economia e que é atirada para os mais novos que não votam ou os que ainda nem nasceram.

