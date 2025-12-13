O testemunho escrito sobre a forma de mensagem que recebemos de um pai alienado e que hoje analisamos revela um processo prolongado de exaustão psicológica, emocional e económica por parte do pai que, após vivenciar a perda relacional do filho mais velho e antecipar o afastamento anunciado da outra filha, tomou a decisão de desistir do processo de recuperação da sua função de pai, reagindo à acumulação de frustrações, ante a impotência para solucionar o problema extrajudicialmente e a perceção da falta de eficácia do sistema judicial ao qual se viu obrigado a recorrer.

A narrativa deste pai evidencia um misto de resignação e sofrimento: “Dada a evolução dos acontecimentos desde o início do processo em 2022 e a decisão provisória em 2023 (porquanto a perda do meu Filho a favor da Mãe é irreparável e a pré-anunciada ‘decisão’ da minha Filha de seguir as pisadas do irmão, para passar a viver só com a Mãe, ‘daqui a meses, quando fizer 16 anos’), sinto nada justificar a manutenção do processo da minha Filha e, portanto, concluo ser a opção mais sensata o encerramento do mesmo”. A sua desistência é aqui apresentada não como desinvestimento afetivo, mas uma reação a um limite de desgaste emocional que foi atingido. O pai explicitou-o quando acrescentou “estou esgotado de recursos emocionais. Por outro lado, não disponho de mais recursos económicos para continuar a alimentar a máquina torturante dos tribunais”. Nesta passagem, o pai alienado exprimiu uma perceção de desgaste geral e de desamparo perante um contexto que descreve como torturante, sugerindo um quadro de sobrecarga que compromete a capacidade para continuar a lutar pelo restabelecimento da sua relação com os filhos. Não obstante, reafirmou também o seu vínculo parental e a sua disponibilidade afetiva, afirmando: “Continuo e continuarei sempre disponível para os meus Filhos, mas entrego a Deus o que tiver de ser quanto ao seu futuro”.

A dinâmica descrita por este pai, relativamente à relação com o filho mais velho, evidencia um processo de afastamento súbito, por si vivido como profundamente doloroso e marcado por sentimentos cumulativos de perda, incompreensão e descontinuidade da relação afetiva, mostrando como este afastamento é atravessado por acusações, por emoções intensas não enquadradas terapeuticamente, numa ausência quase total de mediação profissional que pudesse ter regulado o conflito, identificando a sua origem e mitigado o impacto sobre a relação pai-filho. O pai sintetizou esta vivência afirmando: “Relativamente a ‘como estão as coisas’ com os Filhos: Do Filho, nada sei desde que manifestou em tribunal querer estar em terapia familiar, foi a uma única sessão apenas ‘despejar’ raivas, rancores e histórias construídas pela mãe e pelos avós ao longo de anos, para afirmar logo depois ter decidido afinal não querer voltar a ter sessões de terapia, nem estar ou conviver com o Pai. Respeitei! Apesar das minhas interpelações ao psicólogo (nomeado pelo tribunal mediante indicação da Mãe e que o “acompanhou” ao longo de meses) para saber da evolução do meu filho, nem uma resposta me chegou. Interiorizei!” Nesta passagem, a referência ao “despejar” de raivas e rancores numa única sessão indica a ausência de um espaço terapêutico suficientemente continuado e seguro que assegurasse a análise e a reorganização o discurso emocional do filho, permitindo distinguir os sentimentos próprios de narrativas transmitidas por terceiros. A perceção de que as histórias partilhadas estariam “construídas pela mãe e pelos avós ao longo de anos” indica a possível influência externa na representação que o filho formou da figura paterna, aspeto compatível com contextos de conflitualidade interparental prolongada. O facto de o filho ter desistido da continuidade da terapia familiar exemplifica a sua resistência, medo ou pressão associada à terapia, comprometendo assim as oportunidades de reconstrução relacional. A resposta emocional do pai foi marcada por uma aceitação forçada, traduzida pela expressão “Respeitei!”, que funciona, simultaneamente, como um gesto de reconhecimento da autonomia do filho e como expressão do seu sentimento de impotência perante a incapacidade de aceder a informação sobre o seu estado emocional.

A ausência de resposta por parte do psicólogo, apesar das interpelações feitas, representou a vivência de silenciamento institucional e de exclusão do processo terapêutico em curso, que intensificou o seu sentimento de “invisibilidade”, fragilidade e invalidação e, assim, uma experiência interna de retraimento. Uma interiorização que representa um mecanismo adaptativo de autopreservação emocional, mas que, simultaneamente, acentua o isolamento afetivo e o sofrimento silencioso deste pai.

Em relação à filha, o pai alienado revelou a existência de um cumprimento rigoroso do regime provisório estabelecido que funcionou como estrutura formal que garante relação entre os dois, que antecipe uma futura decisão unilateral da jovem, vivida com apreensão e incerteza: “Relativamente a ‘como estão as coisas’ com os Filhos: quanto à Filha, tem sido rigorosamente cumprido o regime provisório, mas já me informou que, aos 16 anos, ‘decidirá’. Se essa “decisão” foi validada pelos adultos ao irmão, por que razão não poderá tê-la ela também? Compreendo-a!”. Evidenciou assim uma ambivalência significativa, sugerindo que, apesar da obediência ao regime definido, a relação se encontra condicionada pela perceção de uma eventual futura rutura. O destaque dado à expressão da filha transcende a simples menção à autonomia legal associada à idade e materializa o receio de que a sua vontade possa vir a reproduzir o afastamento já experienciado na relação com o filho. Um receio associado à perceção de estar próximo de um desfecho sobre o qual não possui controlo.

No seu testemunho o pai introduziu também uma leitura crítica sobre os comportamentos da mãe, que interpreta como práticas de desresponsabilização e de silenciamento da figura paterna, com impacto no bem-estar emocional dos filhos: “No que respeita à Mãe dos meus Filhos, não será nenhum tribunal nem nenhum Advogado – destituído de perfil para atuar na área dos conflitos familiares – que a fará compreender que cada vez que sonega ao Pai informação sobre os Filhos ou ignora o Pai dos Filhos em momentos relevantes da vida deles, isso constitui também uma violência perpetrada contra os Filhos, que se apercebem de tensões desnecessárias, são envolvidos nos temas do domínio de Pai e Mãe e até auxiliam a Mãe na construção das respostas ao Pai/contra o Pai”. Revela assim a perceção de que o conflito parental se infiltra na experiência emocional dos filhos que são colocados no lugar de mensageiros ou defensores emocionais de um dos pais.

Outros exemplos utilizados pelo pai reforçam esta leitura, demonstrando uma acumulação de episódios que, na sua perspetiva, configuram decisões unilaterais e omissões informativas, de que é exemplo o seguinte: “Escolheu unilateralmente a nova escola da Filha”; “Não informou da turma, do início das aulas, do horário escolar nem das atividades a frequentar (sendo necessário perguntá-la expressamente, dado que chegara o dia de ir buscar a minha Filha”. Em seguida, exemplificou as comunicações contraditórias atribuídas à mãe: “A meio de setembro 2025 informou: ‘Por vontade da Filha, fiz pedido de mudança de turma 10.º X para o 10.º Y. Está em análise.’”; “Nove dias depois enviou email a indicar que o pedido foi indeferido, acrescentando: ‘A Filha refere que afinal está satisfeita na turma do 10.º X’”; “Nove dias depois enviou novo email a indicar que o pedido foi, afinal, autorizado, dizendo: ‘A pedido da Filha tentei que fosse reconsiderado novo pedido de mudança de turma’”. Concluindo com a expressão da sua frustração perante a ausência de informação atualizada: “Quase um mês depois do início das aulas, ainda desconheço os horários e tudo o mais relevante por força da alteração de turma. O mais certo é, de novo, daqui a uns dias, quando eu for buscar a Filha, ter de voltar a perguntar, até que uma resposta chegue, ainda que já intempestiva…”.

Este pai alienado entende que a recorrente atribuição das decisões à “vontade da Filha” constitui um padrão relacional que funciona simultaneamente como mecanismo de transferência de responsabilidade e como repetição das dinâmicas já vivenciadas com o filho mais velho. O próprio descreve este fenómeno ao afirmar: “Tudo é sempre apresentado como sendo ‘por vontade da Filha’ (tal qual como antes fazia com o Filho), o que ilustra bem a dinâmica existente em casa da Mãe, ora deslocando para os Filhos decisões que cabem a Mãe e Pai, ora desresponsabilizando-se quanto aos efeitos menos positivos que das mesmas possam advir”. Esta perceção sugere, a existência de processos de manipulação indireta, nos quais as crianças são colocadas numa posição em que as suas preferências aparentes podem não refletir escolhas espontâneas, mas antes respostas condicionadas por pressões contextuais. A deslocação das responsabilidades parentais para os filhos, tal como descrita, tende a fragilizar a capacidade de estes desenvolverem uma autonomia emocional autêntica, ao mesmo tempo que alimenta um clima de ambiguidade nas relações afetivas que pode impactar negativamente a relação com o pai afastado.

Este pai refere-se ao contexto desta situação, criticando e manifestando uma profunda desilusão para com o funcionamento judicial que considera ser uma causa central do seu estado emocional: “(…) o tribunal, apesar dos vários alertas e das evidentes manifestações de preocupação, não sentiu importante indagar a Mãe ou a escola do meu Filho, o que tantas vezes eu mesmo fiz sem resposta, sobre as 71 faltas no 11.º ano e as 95 faltas no 12.º (frequentando apenas duas disciplinas), aceitando, sem crítica ou reserva, que se mantivesse a viver apenas com ela e reprovasse, e ainda premiou a Mãe, determinando que se tornasse Encarregada de Educação da minha Filha (quando sempre eu o fora dos dois filhos, até então, a pedido da Mãe), terá decidido em prol do superior interesse dos nossos Filhos e ser-lhe-á indiferente se o processo termina ou não”. Uma passagem que revela a intensa vivência de uma situação de injustiça e a perceção de ausência de equidade na avaliação da atitude dos pais. A mesma desilusão emergiu da desvalorização e ridicularização da sua preocupação parental relativamente ao uso da internet e à necessidade de acompanhamento psicológico, quando afirma: “(…) o tribunal, apesar dos vários alertas e das minhas claras manifestações de preocupação sobre o uso ilimitado e sem controlo parental de internet e comunicações pelos meus Filhos e sobre a urgência de apoio psicológico para eles, desconsiderou a resposta da Mãe ao Pai, ‘get a life’, incentivada pelo seu Advogado, consoante evidenciado no processo, fê-lo decerto para defesa do seu superior interesse”.

Esta crítica adquire particular intensidade como descreveu a recomendação judicial que recebeu, simultaneamente paradoxal, desajustada e ofensiva no plano afetivo, evidenciando a perceção de incoerência entre a decisão sugerida e as necessidades emocionais, logísticas e relacionais da filha: “Quanto a mim, o tribunal sugeriu-me que eu arrendasse um dos quartos de minha casa, para incrementar o meu rendimento, (ironicamente um dos quartos dos Filhos!!!, bem sabendo o tribunal que o regime provisório por si determinado leva a minha Filha a pernoitar de quinta-feira a segunda-feira, naturalmente, no seu quarto, em casa do Pai! E que o meu filho continuava, obviamente, a ter o seu quarto em minha casa, para a ela poder voltar sempre). Apesar de nunca ter sido assunto a falta do que quer que fosse aos meus Filhos (antes a abundância, apesar de por mim veementemente reprovada, lhes terá motivado a necessidade do ‘ter’ em contínuo!). Igualmente, o tribunal tê-lo-á sugerido em prol do seu superior interesse”. A ironia aqui utilizada pelo pai revela, quer a sua profunda incompreensão relativamente ao desalinhamento entre as indicações do tribunal e a realidade concreta da sua vida familiar, assinalando que determinadas decisões judiciais não consideram plenamente o contexto emocional e relacional da criança, quer o seu estado de frustração acumulada em relação às avaliações institucionais que desvalorizam, não apenas o cuidado que é dedicado à filha, mas também a natureza do espaço físico enquanto lugar de pertença e segurança para a filha.

Este pai revela uma compreensão profundamente crítica sobre o modo como o sistema judicial geriu o processo, particularmente no que diz respeito à ausência de intervenção efetiva para lidar com as problemáticas identificadas ao longo dos anos, exprimindo a convicção de que o tribunal terá deixado que o tempo avançasse até à maioridade do filho, sem uma atuação concreta que pudesse mitigar os danos relacionais já evidentes. Esta perceção emerge de forma explícita quando afirma: “É que a solução para aquelas situações e tantas outras preocupantes na vida do meu Filho, acalentadas pela Mãe (e que sinto absolutamente ignoradas pelo Tribunal), foi simplesmente deixar o tempo transcorrer, até à sua maioridade, a qual, por si só, determina o fecho do processo, mesmo com todas as problemáticas por resolver, que caíram no esquecimento da Justiça!”.

Salienta ainda que não houve qualquer esforço efetivo para promover a reaproximação com o filho, apesar de tal ter sido determinado formalmente, da continuidade de comportamentos que identifica como alienantes e a falta de consequências institucionais associadas: “Já para não falar do que a Justiça nada fez para realmente promover a aproximação Pai-Filho, embora o próprio tribunal a tenha ordenado, ante sinais patentes e prolongados de comportamentos alienantes de Mãe e Avós paternos, bem deixados expressos nos processos. Ou a falta de respostas, até ao presente, às questões que foram colocadas sobre as punitivas afirmações sobre o Pai relatadas pela ATE, que me vão mantendo alimentado um profundo sentido de mentira perpetrado por agentes da Justiça, a par da inconsequência, para a Mãe, do mencionado no relatório do INML sobre ‘o stress passado pela mãe aos Filhos’… É de acreditar assim ter sido, em nome do superior interesse dos Filhos”.

O pai expressou também outras injustiças: “Tenho também bem presente que, na definição do regime provisório, o tribunal ignorou a importância do contacto dos Filhos com o Pai em todos os dias relevantes, como os de Aniversário, Páscoa ou Natal, quanto mais não fosse por pretexto para um dia de proximidade e celebração, para construção de memórias positivas, entre Filhos e Pai. Ignorou ainda férias e Ano Novo. Requerê-lo seria, quem sabe, contrário ao seu superior interesse…”, assinalam a forma como entende que determinadas decisões judiciais desconsideraram momentos de grande significado simbólico e emocional para o reforço da vinculação afetiva entre pai e filhos, atribuindo especial relevância ao facto de não terem sido contempladas datas que, pela sua carga ritual e afetiva, poderiam ter funcionado como oportunidades privilegiadas de proximidade, partilha e construção de memórias positivas.

No momento final do seu testemunho, este pai alienado reconheceu explicitamente o impacto psicológico acumulado ao longo de todo o percurso judicial, revelando uma vivência de desgaste emocional profundo e de crescente desilusão relativamente às decisões institucionais que dizem visar o superior interesse dos filhos: “Confesso que convivo pouco pacificado com o que o tribunal me faz crer ser para defesa do superior interesse dos meus Filhos. A permanência do processo ainda irá reforçar mais o sentimento de tristeza que tenho. Por isso, sim, reitero ser a opção mais sensata o encerramento do processo”.

A decisão de pôr termo ao processo não corresponde a uma desistência da relação parental, mas a uma tentativa de proteção da própria integridade emocional, num contexto experienciado como incoerente, penoso e fonte contínua de sofrimento. Este posicionamento pode ser compreendido como um movimento de defesa. Uma solução que surgiu quando este pai alienado sentiu que o prolongamento da litigância já não contribuía para a reparação do vínculo ou para a proteção dos filhos, mas apenas para a intensificação da tristeza, da impotência e da sensação de fracasso.