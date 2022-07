Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O meu amigo Miguel Arsénio queixava-se no outro dia da desmoralização que é dar um concerto, ter pessoal a prometer que vai e, meia-hora antes receber uma mensagem a dizer que não vai dar. “É desmotivante e um bocado chunga”, confessava ele. Acho pior. Acho que dizer que se vai fazer uma coisa e depois não fazer é mais do que desmotivante e um bocado chunga: é a não-vida no seu estado puro. Falar que se vai fazer e não fazer é o anti-Génesis 1, é Satanás a estragar a criação do Universo por Deus. Prometer e não cumprir é o des-mundo, é o upside down, é a maldição final.

Uma pessoa passa a vida inteira a tentar corresponder o que fala ao que faz, e vice-versa. Este esforço contínuo corresponde à moral mais elevada que é pedida de um ser humano. A lógica é simples: se as pessoas foram feitas pela palavra, como as Escrituras ensinam, então a palavra é o destino por excelência ao qual uma pessoa se deve entregar. Estabelece-se assim uma simetria entre o que nos criou e o que nós devemos criar, em resposta, com as nossas próprias palavras.

