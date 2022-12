O meu nome, Tiago, vem do hebraico Jacob. Jacob é o filho de Isaque, neto de Abraão. Significa isto que tenho o nome de um dos patriarcas. Quando era miúdo não gostava muito do meu nome porque o achava um nome de miúdo. Parecia-me impossível que um adulto se pudesse chamar Tiago. A ideia que tenho é que no início dos anos 80 não havia em Portugal muita gente crescida chamada Tiago. Não sei se já considero Tiago um nome de adulto mas, pelo menos, já são muitos os adultos que conheço assim chamados—os Tiagos crianças envelheceram. Gostava que este texto fosse acerca de como o meu nome, parecendo-me antigamente tão infantil, é um nome importante ao ponto de até Deus o ter usado para si (planeio escrever noutra ocasião um texto diferente acerca do próprio significado do nome).

Um dos episódios mais inspiradores do Velho Testamento é quando Deus comissiona Moisés para libertar o seu povo do Egipto (em Êxodo 3). Moisés fica à rasca: “Quem sou eu, para me apresentar diante do Faraó e tirar do Egipto os filhos de Israel?” (v. 10). Deus, de uma maneira muito paciente, responde-lhe que Moisés seria a pessoa que estaria acompanhada dele, do próprio Deus (v. 12). Moisés teima na sua timidez (e a paráfrase é minha): E quem és tu, Deus, para te poder apresentar para uma missão tão impossível como esta? Moisés é o padroeiro dos homens com medo: primeiro perguntam “quem sou eu para me meter nisto?”, e depois perguntam “quem és tu para me meteres nisto?”

A resposta de Deus ao Moisés medroso é única (v. 14): “Eu sou o que sou” (ou “eu sou aquele que é”). A coisa pode virar demasiado filosófica mas o nome de Deus é tão além de ser dito porque Deus é a base da própria capacidade de alguma coisa ser o que é. A questão não é se temos a capacidade de dizer o que Deus é; a questão é que só a partir de Deus é que podemos nós ou qualquer outra coisa ser. Ainda assim, Deus vai condescender com a mistura de temor e atrevimento da pergunta de Moisés e dá-lhe as instruções para o que deve dizer ao Faraó: “O Senhor, o Deus dos vossos antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacob, foi quem me enviou para vos falar (v. 15).” Ou seja: num primeiro momento vemos que Deus não pode ser nomeado; num segundo vemos que, pronto, para facilitar a conversa, Deus aceita ser nomeado a partir daqueles que nele confiaram—Abraão, Isaque e Jacob.

