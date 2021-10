Obrigado por ser nosso assinante. Usufrua de leitura ilimitada deste e de todos os artigos do Observador.

Diagnosticar é sinónimo de uma contribuição efetiva para a melhoria das decisões de saúde em que os resultados dos diagnósticos in vitro desempenham um papel essencial ao longo de quase todo o continuum dos cuidados de saúde. Mas ainda há muito que se pode fazer para aproveitar, em pleno, o potencial da inovação do diagnóstico.

Se dúvidas houvesse, os últimos anos mostraram que o diagnóstico tem um papel fundamental na medicina atual. Afinal, cerca de 70 por cento das decisões clínicas são baseadas nos resultados do diagnóstico in vitro . Mas, claro, é possível continuar a fazer mais e melhor. E, para isso, é essencial apostar na inovação e nas novas ferramentas que o diagnóstico oferece, contribuindo para uma medicina mais personalizada.

A literatura existente confirma isso mesmo, conforme está bem patente no relatório da NOVA-IMS “Valor em Saúde: o caso de estudo dos diagnósticos in vitro ”, apresentado em julho deste ano. Vejamos, por exemplo, o caso do Cancro do Colo do Útero. A testagem de papilomavírus humano ( HPV ) para o rastreio deste tipo de cancro tem tido um forte impacto na redução da incidência (em 30 por cento) e na mortalidade da doença (70 por cento), além de uma redução de custos em 24 por cento para o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Porém, a pandemia trouxe consigo consequências que irão fazer sentir- se a médio prazo. Em 2020, foram realizados menos 29 milhões de testes de diagnóstico , numa redução de 30 por cento em relação ao ano anterior. Entre eles , foram feitos menos 140 mil rastreios ao cancro do colo do útero e menos 125 mil pessoas fizeram exames para deteção d o cancro colorretal. Rastreios importantes para a deteção precoce de situações de saúde potencialmente graves que a médio e longo prazo terão um enorme impacto para as pessoas, para a economia, para o país.

A introdução de inovação nos diagnósticos pode possibilitar poupanças reais ao Serviço Nacional de Saúde , melhorando, ao mesmo tempo, a prática clínica. Contudo, apenas 2 por cento do investimento ou gastos da saúde são realizados na área dos diagnósticos. Tendo em conta o impacto que os diagnósticos têm quer para o cidadão, quer para a sustentabilidade do sistema de saúde e para o País, é necessário pensar em estratégias e em medidas a longo prazo, considerando um maior investimento no sector.

É sabido que um bom sistema de saúde tem de ser economicamente viável. Por isso, acredito que é altura de tirarmos o diagnóstico dos bastidores para o colocar na linha da frente das estratégias e decisões sobre a saúde, quando olhamos para o seu importante impacto social e económico.

Mas as entidades ligadas ao diagnóstico enfrentam desafios que podem condicionar a sua contribuição, nomeadamente a implementação da contribuição extraordinária sobre os fornecedores da indústria de dispositivos médicos e de diagnósticos in vitro do SNS aprovada em Orçamento de Estado de 2020, que pode de facto afetar a competitividade e sustentabilidade destas empresas, além da capacidade de introdução de inovação.

Começam agora a ser discutidas as linhas estratégicas para o Orçamento de Estado para 2022 e é imperativo que esta questão seja ponderada, de forma a que possa haver negociações entre o Governo e a APIFARMA, enquanto entidade representante das empresas de diagnóstico, para que se encontrem caminhos e sejam implementadas medidas que conduzam a uma ótima aplicação desta taxa extraordinária.

Será importante ouvir os vários atores, passando pela indústria, g overno, autoridades de s aúde e entidades públicas, para que se possa construir um diálogo abrangente e profícuo, de colaboração entre todos. Só assim conseguiremos dar uma resposta verdadeiramente eficaz aos vários desafios que vivemos.

É essencial manter um debate alargado entre os diversos intervenientes. Porque sabemos que quando o diagnóstico não é bem feito, a saúde do doente é colocada em causa e, com isso, desperdiçam-se recursos, com maiores custos associados.

Espero, sinceramente, que este período de debate que agora se aproxima contribua para que se olhe para o devido valor do diagnóstico para o cidadão, para a saúde, para o país. Para que se procurem formas de potenciar de forma eficaz e efetiva o seu acesso. Para que se avaliem as medidas que atualmente aportam um elevado nível de incerteza para as empresas com um impacto que se pode reflectir nos doentes e na sociedade .

Para os ganhos que traz. Ganhos na saúde. Ganhos económicos e sociais. Ganhos para todos.