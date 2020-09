agência (de rating), s.f. 1. estabelecimento que, através de agentes patogénicos e mediante retribuição, se destina a prestar serviços de propaganda a agiotas e austeritários.

agiota, s.m. 1. o m. q. credor 2. o m. q. judeu.

austeridade, s.f. 1. conjunto de acções, meios e estruturas que visam estabelecer ou consolidar o domínio do capital sobre as pessoas 2. doutrina económica e política que visa esmagar os mais pobres aliviando os mais ricos 3. agente infeccioso capaz de transformar um ser humano num monstro 4. [política] qualidade ou carácter da direita.

austeritário, s.m. 1. defensor ou patrocinador da austeridade 2. o m. q. canalha 3. adj. que é desagradável à vista, repelente, indigno.

banqueiro, s.m. 1. chefe capitalista encarregado de cortar a carne.

capital, s.m. 1. toda a riqueza capaz de produzir renda especulativa 2. artifício ou engenho para capturar ou torturar pessoas 3. substância, preparado ou pó usado na confecção de peçonha perturbadora da função moral.

capitalismo, s.m. 1. sistema económico assente na subjugação do proletariado e responsável pelo contínuo retrocesso civilizacional dos últimos 2.000 anos 2. sistema ecológico baseado no binómio predador-presa.

comunismo, s.m. 1. organização socioeconómica eternamente incumprida, assente nos princípios da partilha material e da delegação 2. doutrina política eternamente incumprida baseada na bondade e no amor ao próximo.

convicção, s.f. 1. opinião firme, baseada em razões íntimas e urgentes, de divulgação obrigatória, inversamente proporcional à faculdade de avaliação. 2. certeza absoluta 3. axioma.

credor, s.m. 1. o m. q. agiota 2. o m. q. judeu 3. que ou aquele a quem é dado o privilégio de emprestar dinheiro 4. o m. q. ingrato.

défice, s.m. 1. representação abstracta de um conceito relativo, de grandeza ilimitada ou difusa, que visa dificultar o acesso à felicidade 2. arma de arremesso de austeritários contra pessoas.

democracia, s.f. 1. sistema político cujas acções devem atender aos interesses de Abril 2. estágio predecessor de Abril. 3. sistema transitório.

dívida, s.f. 1. desobrigação moral contraída em nome das pessoas, à qual os austeritários atribuíram um carácter de culpa 2. parte especulativa e desejavelmente perdida das transmissões gratuitas não reembolsáveis.

estado, s.m. 1. o conjunto das instituições (governo, forças armadas, funcionalismo público etc.) que controlam e administram uma nação, sob a chefia de um colégio de sábios 2. conjunto de estruturas adequadas a colocar e manter cada indivíduo no cume da sua realização pessoal.

estátua, s.f. espécie invasora híbrida, produto do cruzamento entre as plantas herbáceas colonusbrutus e nativusvictimum.

fascismo, s.m. 1. subterfúgio de grande utilidade em situações de aperto e desespero argumentativo 2. o m. q. neoliberalismo.

fascista, adj. 1. relativo ou pertencente ao fascismo 2. que ou aquele que é partidário ou simpatizante do neoliberalismo 3. pessoa de quem se discorda ou que professa ideário diferente 4. fig. indivíduo de direita. etimologia do lat. fassista

humor, s.m. 1. expressão, dito ou exercício jocoso cujo efeito cómico está garantido quando dirigido a um antagonista 2. líquido segregado pelo corpo e que era tido, na Antiguidade Clássica, como determinante das condições físicas e mentais do indivíduo. Ex.: O imperador Alvarus Cunhalus foi muito afectado pelo predomínio da atrabílis.

investimento, s.m. 1. aplicação pública e infalível de recursos alheios em nome do bem comum 2. acto ou efeito de investir nas pessoas quando originado em governos progressistas.

judeu, s.m. 1. [plural] os donos do mundo 2. o m. q. agiota.

liberal, s.m. o m. q. neoliberal.

liberalismo, s.m. o m. q. neoliberalismo.

liberdade, s.f. conceito relativo e utilitarista, invocável de acordo com as conveniências 2. estado de disponibilidade para o exercício de cargo público.

mártir, s.m. pessoa submetida a suplícios de natureza fascista ou neoliberal, eminentemente santa e de bondade incomum.

mercado, s.m. lugar público (coberto ou ao ar livre) onde credores, banqueiros e agiotas expõem e vendem produtos especulativos, cadáveres e artigos de uso geral.

neoliberal, s.m. 1. defensor da doutrina do neoliberalismo 2. o m. q. verme 3. o m. q. fascista.

neoliberalismo, s.m. 1. o m. q. fascismo 2. doutrina baseada na defesa intransigente da barbárie 3. palavra ou expressão que associa o outro a todos os males do mundo 4. estado propício à propagação do agente infeccioso responsável pelo crescimento de tecido adiposo.

número, s.m. 1. o que não é pessoa 2. relação conflituosa entre uma quantidade e outra quantidade. 3. organismo diminuto, unicelular, de vida livre ou parasita, inflexível e persistente, artificialmente criado, utilizado em operações matemáticas muito complexas e que visam servir a causa da austeridade.

pessoa, s.f. 1. subgénero da espécie humana 2. aquele que não é número 3. ser infinitamente bondoso e necessitado, incapaz de vontade própria, defendido pela classe dirigente não austeritária ou, em períodos negros, à mercê da classe dirigente neoliberal.

privado, adj. 1. o que é intrinsecamente mau 2. relativo ou pertencente a neoliberais.

público, adj. 1. o que é intrinsecamente bom 2. relativo ou pertencente a familiares, amigos ou acólitos.

revolução, s.f. 1. processo sensível de natureza abrangente que visa remover sistemas políticos cristalizados ao serviço do capital. 2. movimento ininterrupto, actuante como lei geral do universo, que dissolve, cria e transforma toda a realidade existente em prol do bem.

rico, adj. s.m. 1. que ou aquele que possui muitos bens, muito dinheiro e/ou muitas coisas de valor por via da exploração do seu dessemelhante 2. o m. q. fascista 3. o m. q. neoliberal.

socialismo, s.m. 1. doutrina política e económica que prega a colectivização do bem contra o mal e através do estado 2. conjunto das instituições económicas, morais e políticas de uma sociedade organizadas em torno do conceito de família.

socialista, s.m. 1. que ou aquele que é partidário ou militante do socialismo 2. o m. q. familiar 2. que tem muita intuição, sagacidade ou clarividência 3. que ou aquele que estudou e alcançou o zénite.

tolerância, s.f. 1. acto selectivo de aceitar ou tolerar, com base em afinidades ideológicas 2. vocábulo antigo sinónimo de pusilanimidade.

traidor, adj. e s.m. que ou aquele que abraça o neoliberalismo. Ex.: A Zita Seabra é uma traidora.