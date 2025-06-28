Ainda há quem ache que as desigualdades salariais entre homens e mulheres são uma ficção estatística. No entanto, desde 2018 que temos legislação clara e ferramentas concretas para medir essa desigualdade. E desde 2021 que as empresas com 50 ou mais trabalhadores estão legalmente obrigadas a refletir sobre o que pagam e a quem. A ACT está agora a exigir, com mais firmeza, que cumpram essa obrigação — e é bom que o faça. Porque o tempo das desculpas acabou.

O plano de avaliação das diferenças remuneratórias, que as empresas devem apresentar quando detetada uma diferença de 5% ou mais entre salários de homens e mulheres em funções iguais ou de valor equivalente, é frequentemente visto como uma imposição burocrática. Um risco jurídico a evitar. Mas esta é uma visão curta — e perigosa.

A remuneração desigual é muitas vezes estrutural, mascarada por critérios “neutros” mas enviesados: valorização diferenciada de funções tradicionalmente femininas, promoções que dependem da “disponibilidade” (entenda-se, ausência de encargos familiares), ou políticas salariais baseadas em negociações individuais, que tendem a reproduzir os desequilíbrios históricos de género.

O plano de avaliação não é apenas um seguro contra a ACT ou a CITE. Pode e deve ser um instrumento de modernização interna, de racionalização de critérios remuneratórios e de reforço da coesão nas equipas. O que está em causa é mais do que a paridade: é a equidade.

Imagine-se uma empresa que reveja as suas grelhas salariais e conclua que pagava 10% menos a técnicas administrativas do que a técnicos com funções semelhantes — apenas porque os segundos estavam afetos ao departamento financeiro, historicamente mais valorizado. Essa empresa pode corrigir essa distorção e, ao fazê-lo, ganha o respeito interno e externo. Não por caridade, mas por justiça. E porque a justiça, hoje, é critério de reputação e fator de atração de talento.

Mais do que isso: as empresas que se anteciparem à maré regulatória da UE, que caminha para a transparência salarial plena, estarão mais preparadas para o escrutínio dos investidores, dos consumidores e das plataformas de avaliação pública.

A advocacia laboral não pode continuar a oferecer apenas soluções defensivas. O jurista que hoje apenas “minimiza riscos” está a prestar um serviço incompleto. Devemos aconselhar proactivamente as empresas a avaliar os seus critérios remuneratórios, a auditar internamente as desigualdades e a implementar planos com indicadores mensuráveis, revisões periódicas e mecanismos de participação dos trabalhadores.

Além disso, os próprios sindicatos e comissões de trabalhadores podem e devem passar a exigir a aplicação efetiva destes planos, não como um instrumento jurídico de pressão, mas como alavanca de modernização.

Estamos a viver uma transição silenciosa, mas irreversível, nas relações laborais. A desigualdade salarial já não é apenas um problema ético ou jurídico — é um entrave à inovação, à retenção de talento e à competitividade.

Negar essa realidade é ficar refém do passado. Assumir um compromisso com a igualdade retributiva é um investimento no futuro. As empresas que não o entenderem vão pagar, mais tarde, um preço bem mais alto: não apenas em coimas ou ações judiciais, mas em desconfiança, rotatividade e irrelevância.

As empresas com visão saberão que chegou a hora de liderar. As outras ficarão a contar cêntimos enquanto perdem pessoas. A escolha, como quase sempre no Direito, é entre a reação e a prevenção. E o tempo para prevenir é agora.