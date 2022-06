Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Acredito que não haja um caminho típico na área de tech. Olhando para minha carreira, vejo que tomei decisões sobre a direcção em que queria ir, mas também fiquei atenta às oportunidades que se abriam no caminho. Meu exemplo é provavelmente um em muitos, mas como segui uma rota um pouco diferente, achei interessante partilhar a minha experiência para que outras mulheres em diferentes backgrounds considerarem tecnologia.

Nos últimos 20 anos trabalhei com Information Management (IM), Knowledge Management (KM), Information Technology (IT), Sistemas e Operações. Embora sejam papéis relacionados com a tecnologia, o que realmente me interessou foi o envolvimento com os stakeholders. Com tempo e experiência, liderei e desenvolvi visões e estratégias incluindo a gestão de mudanças, processos de negócios, programas, orçamentos e pessoas.

