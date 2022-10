É possível que a parceria entre o PS e o Bloco de Esquerda tenha terminado cedo de mais. No Orçamento de Estado entregue ontem pelo Governo não se nota qualquer influência do Bloco. O que é pena. Desta vez, o Bloco tem realmente estupendas contribuições a dar. Sobretudo, na área da sonsice financeira. Basta ver como é que apresenta o plano para aumentar o custo de vida aos seus militantes. É preciso subir as quotas de 15 para 25 euros? Justificar um incremento de 67% feito pelo mesmo partido que quer congelar os aumentos das rendas em 0,43%? Explicar que as rendas ficam no frigorífico, mas as quotas vão para o micro-ondas? É fácil, basta chamar-lhe “Roteiro para o reforço do autofinanciamento”. Viram? É de formulações geniais deste tipo que o PS prescindiu, perdendo boas ideias para baptizar aumentos de impostos e cortes de rendimentos. No fundo, é como se o eufemismo e a perífrase tivessem tido um filho (fora do casamento entre figuras de estilo, claro, pois trata-se de uma instituição burguesa e a família nuclear é das grandes ferramentas opressivas do heteropatriarcado).

Começa logo por ser um “roteiro”. Podiam ter usado “plano” ou “programa”, mas são termos áridos, que tresandam a dinheiro e mostram logo ao que vêm. “Roteiro” é muito mais agradável. Faz lembrar Roteiro das Aldeias de Xisto, ou Roteiro do Alto Douro Vinhateiro, só que com marxistas pedinchões. Remete para passeio na natureza, sestas à sombra de um sobreiro, piqueniques à beira do riacho. Está bem que sai-se de lá com uma carraça agarrada à carteira, mas o que é importante é que se passou um belo dia no campo.

Depois, é um “roteiro” para um “reforço”. Ou seja, parece que é só um aumentozinho. Faz crer que o grosso da contribuição já foi feita, falta só um reforço. Como depois de pagar a conta do restaurante, quando um amigo pergunta se alguém tem umas moedinhas para deixar de gorjeta. A refeição já está paga, falta só o reforço. Além disso, “reforço” dá ideia de medida excepcional, ao contrário de “aumento”, que é para se manter.

