Escrevo do Douro, onde sou vitivinicultor, e penso falar em nome dos que vivem no interior,

sobretudo dos agricultores – aqueles que vos põem o vinho e o pão na mesa – e venho insurgir-me contra o agravamento da taxa do IUC para veículos com matrícula anterior a julho de 2007.

Para nós, lavradores de pequena e média dimensão, cuja agricultura é de quase subsistência, esse agravamento é insuportável. Os carros velhos de que falam são, para nós, instrumentos de trabalho; e como os nossos rendimentos são parcos e insuficientes e sempre cada vez menores, somos pobres, cada vez mais pobres, e não temos capacidade financeira para mudar de carro.

Um carro custa muito dinheiro!

Como sempre, o Governo, ao imaginar e desenhar essa medida – penso num diretor-geral do ministério chateado da vida por estar parado no trânsito da Av. da Liberdade e a pensar no que fazer para se livrar dos carros velhos que enchem a avenida e o estão a incomodar e que fazem com que essa via seja uma das mais poluídas da Europa –, ignora ou desconhece o Portugal profundo, aquele cujos votos rendem pouco, e só pensa em Lisboa e, talvez um poucochinho, no Porto. Claro que posso aceitar que isso faça sentido nesses locais, onde há transportes públicos alternativos relativamente eficazes e onde quem não puder pagar o imposto sempre poderá andar nesses transportes; acontece é que esse alguém não poderá ter carro, pois os carros novos são demasiado caros e com os ordenados praticados em Portugal dificilmente poderá almejar ser proprietário de um novo.

Todavia, no interior a envolvente é diferente, o transporte alternativo não existe, sendo portanto necessário carro para se ir trabalhar ou se deslocar. Como se vai de uma aldeia para outra ou à sede do Concelho, ou mesmo trabalhar para as terras, se não existe forma de o fazer, já que o IUC será para muitos incomportável? Nós – aqueles que vos põem o vinho e o pão na mesa – não andamos em carros velhos porque gostamos, mas sim porque não temos dinheiro para comprar novos (adorávamos ter Teslas ou o último modelo de uma qualquer carrinha 4×4 ou jipe, que são o nosso instrumento de trabalho). Todos os anos se agravam os custos de produção (ordenados, herbicidas, produtos fitossanitários, adubos, etc, para além de também sofrermos com a falta de pessoal, já que ninguém – ou quase ninguém – quer trabalhar na lavoura) e os rendimentos caem e a nossa prioridade não é, decerto, a compra de automóveis, mas sim fazer face às despesas, para tentar sobreviver, e adquirir alfaias, para mais e melhor mecanizar. Aquilo de que precisamos é de bons tratores e não de carros novos. Para além disso, pontos para abastecimento de carros elétricos são coisas que praticamente não existe. E porque haveriam de existir? Não temos dinheiro para comprar esses veículos! Só se fosse para os turistas que, vindos de Lisboa, nos visitam ou para abastecer o carro de um qualquer ministro que por aqui passe por engano.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR