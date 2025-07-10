Estamos a viver num Mundo que parece saído de um filme cómico e disparatado, que poderia ter sido criado nos anos oitenta, com os países a escolherem para seus líderes pessoas que nessa época seriam rotulados de impossíveis, para os cargos de responsabilidade que hoje ocupam.

Se nos Estados Unidos assistimos a uma tomada do poder por parte de um milionário excêntrico e pouco educado, que destrata as mulheres e que foi responsável por motivar um ataque ao Capitólio, a instituição mais representativa da democracia americana, na Rússia temos um ditador que usa o assassinato como forma de aniquilação dos seus adversários e que vê a guerra como um direito seu de dominar as terras que quer controlar.

Na China temos um líder que se transformou em eterno e que, como ditador, tudo domina e controla. No Brasil o poder discute-se entre um condenado por corrupção e um outro condenado por conspiração contra a ordem democrática, tendo copiado a iniciativa de Trump, mas em Brasília.

No Irão temos um enviado de Deus que violenta a sua própria população como se Deus quisesse que, para glória de qualquer Ayatolah, se sacrificasse qualquer das suas criaturas.

Em Israel governa um homem que pretende aniquilar o seu vizinho; e em Gaza tem o poder quem mata o seu próprio povo, seja através da fome, das bombas ou fazendo dele escudos humanos.

Em Espanha governa um falsário que a todos foi enganando com a sua mágica mentira constante e a absoluta falta de escrúpulos.

Em Portugal julga-se um anterior governante por corrupção.

E a história não acaba aqui.

Continua por uma enorme lista em que se torna difícil encontrar quem mereça a nossa confiança e que verdadeiramente procure dotar o seu país das condições razoáveis para a sua governação.

Na minha opinião é, em parte, por tudo isto que assistimos a uma forte crise de confiança na democracia e nas suas instituições.

É por isto que assistimos cada vez mais a um crescimento das alternativas políticas mais extremadas e populistas, que identificam facilmente todos os problemas de que as populações se queixam, ainda que não me pareça certo que tenham qualquer solução para a sua solução.

A identificação dos problemas ligados com a imigração desregulada, com a perda de qualidade dos serviços públicos, com a enorme falha na justiça, legal e social, com a crise nos custos de vida e especialmente com os custos da habitação, é um discurso fácil de apresentar aos cidadãos já muito descontentes e que, com aquelas vivências, rapidamente se deixam convencer para apoiar estas críticas.

Apresentar soluções é uma necessidade que apenas surge depois de se ter chegado ao poder e, nesse momento, se não existir a capacidade de resolver, muito tempo passará antes que se consiga voltar a mudar.

É aqui que reside o enorme risco da democracia que, ao não ter sido capaz de identificar atempadamente todos estes factores de insatisfação, se foi expondo ao descontentamento e ao descrédito, que poderá acabar por ditar a sua extinção.

O problema não é tanto quem hoje está no poder, é sim qual o impacto que esta sua passagem pelo poder terá sobre a credibilidade e durabilidade do sistema.

Trump, com as suas formas inusitadas de gerir a maior economia do Mundo como se estivesse a jogar ao Monopólio, poderá tomar medidas boas e más com resultados também eles melhores e piores, mas o descrédito das suas acções poderá magoar muito mais a democracia.

O mesmo se passa com todas as outras figuras aqui identificadas que, pelo seu comportamento claramente condenável, em face dos princípios e valores que foram a base da criação da nossa sociedade, se tornam factor de desconfiança para uma cada vez maior maioria dos eleitores.

Felizmente, como na maioria das vezes, há sempre uma luz ao fundo do túnel, e no exemplo italiano de uma tomada de poder de uma linha que estava associada a uma dessas alternativas populistas, em que surgiu uma líder de um governo que, sem se afirmar nunca como democrata cristã, assumiu uma política de bom senso, de defesa dos valores e princípios dessa linha política, com um enfoque claro na economia livre, na distribuição social da riqueza, na cultura da vida e no respeito pelas instituições.

Uma alternativa que voltou a colocar seriedade na condução dos países e respeito pelos direitos e valores dos cidadãos que poderá ser sem dúvida a alternativa de que precisa a democracia. Voltar a viver na verdade e na defesa da pessoa, da vida e do respeito por cada um e pela sociedade.