Não é de todo minha intenção comparar o hino Nacional com o hino da Região Autónoma dos Açores. Muito menos comparar Henrique Lopes Mendonça com a nossa Natália Correia. Mas, em semana de debate do Estado da Nação, penso ser importante compararmos como se vive em Portugal Continental e como se vive nos Açores.

Que todos nós já sabemos que a nação portuguesa é uma nação valente e imortal, esta também é uma nação cada vez mais pobre e nivelada pelo salário mínimo. Portugal cresce. Cresce a nível económico. Mas, na verdade, levantar hoje de novo para as portuguesas e portugueses significa pagar mais impostos, mais contributos para o Estado. Se Portugal cresce deve-se às empresas, aos trabalhadores – deve-se aos portugueses e não às políticas de um governo inativo e enredado nos seus casos e casinhos. O esplendor de Portugal é ter um Estado que se apropria diariamente da riqueza gerada na economia. E, que entre as brumas da memória, não baixa o IRS, não baixa o IRC, que coloca de parte os empresários, empreendedores e trabalhadores e hipoteca-os o futuro. Apesar de toda a cobrança de impostos e contributos, este Governo presta os piores resultados e serviços na saúde, na educação, na agricultura, nos transportes e na ação social. Sente-se a voz dos mais de 1,6 milhões de portugueses que continuam sem médico de família, dos professores que estão desmotivados, dos alunos que estão a ser prejudicados, dos avós que se sentem doentes e insatisfeitos com os menos de 551€ mensais. Tudo isto por incapacidade de diálogo, negociação com todos os agentes de todos os setores. Um governo, sobre a terra e sobre o mar, que se preocupa mais em alimentar a máquina do Partido Socialista e que constrange as Autonomias Regionais do que governar Portugal como um todo, sem centralismos, sem portugueses de primeira e segunda.

Do meio do Atlântico sopram ventos que deram frutos a fé e a firmeza. De uma liderança à direita que, mesmo divergindo em alguns pontos, convergem no que diz respeito ao colocar as açorianas e os açorianos em primeiro lugar e com confiança. Um esplendor de uma revolução no transporte aéreo de passageiros inter-ilhas que possibilitou o transporte a mais de meio milhão de passageiros – a Tarifa Açores – e que continua a ser uma mudança de paradigma que o PS sempre disse que era impossível. Os Açores são a nossa certeza, as empresas açorianas e os trabalhadores também, prova disso foi o aumento do diferencial fiscal com o continente até ao limite máximo para o IVA, do IRS e do IRC, onde se estima que mais de 140 milhões de euros ficarão na economia. Há mais emprego na região, há mais confiança dos investidores. Na saúde, reforçou-se o investimento no SRS e aumentou-se a capacidade de resposta através da contratação de profissionais, só de médicos já foram mais 165 que hoje trabalham no SRS em comparação com 2020. Na educação aumentou-se em 22% os apoios de ação social escolar e as creches gratuitas para todos são uma realidade. Os idosos nos Açores com pensões mais baixas estão a beneficiar do aumento de 15% do Complemento Regional de Pensão e do apoio à aquisição de medicamentos. Na agricultura, 13,7 milhões de euros foram devolvidos aos agricultores açorianos de apoios comunitários injetados pelo próprio governo regional e nas pescas o rendimento dos pescadores açorianos atinge recordes. Em comunhão, pela nossa autonomia, atingir resultados que incomodam o Partido Socialista. Uns Açores livres, de progresso e desenvolvimento.

Se é tão certo que ainda há muito por fazer, também é certa a enorme vontade de continuar a lutar, batalhar por um povo triunfal.

