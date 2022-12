A ida de Zelensky aos Estados Unidos para se encontrar com o presidente Biden, os governantes e os eleitos norte-americanos ao cabo de dez meses de combate ininterrupto confirma que se trata de uma terceira guerra mundial. Só tem o envolvimento directo dos dois contendores actuais – a Rússia invasora e a Ucrânia invadida – mas já envolve também alguns parceiros da Rússia e, frente a estes, a generalidade dos países da NATO, em especial os Estados Unidos e a Inglaterra em defesa da Ucrânia! O carácter mundial da guerra em curso deve-se, desde logo, à ameaça nuclear emitida repetidamente pela Rússia desde o primeiro dia da invasão da Ucrânia.

Dito ao invés, os dez meses que a actual guerra já durou poderiam, eventualmente, ter terminado com a derrota da Rússia se não fosse o risco de esta recorrer à nuclearização da guerra e à sua propagação ao resto do mundo. Ora, se há algo que ficou claro dos vários encontros de quarta-feira passada – sem falar daqueles que não foram publicitados mas adivinhamos – é que, a menos de serem atacados pela Rússia, o que não parece concebível, os Estados Unidos rejeitarão totalmente a possibilidade de ripostar ao eventual ataque nuclear com que a Rússia tem ameaçado a Ucrânia sem parar!

Significa isto que, a ser exacta a minha opinião acerca das intervenções de Biden durante a estadia de Zelensky em Washington, os Estados Unidos não se deixarão arrastar para qualquer recurso ao nuclear contra a Rússia mesmo no caso de esta perder a cabeça… Dito isto, na impensável hipótese de a Rússia recorrer ao nuclear contra a Ucrânia, como tem vindo a ameaçar repetidamente, então o mundo seria arrastado para uma efectiva 3.ª guerra mundial que todos proclamam não querer… mas!

Continuamos, pois, a ser todos prisioneiros da loucura em que Putin e os seus cúmplices nos meteram. Dito de outro modo, a eventual vitória da Ucrânia sobre a Rússia concebida por Biden e o seu pessoal político-militar sem recurso ao nuclear é improvável perante a actual relação de forças. Para que tal viesse a ocorrer, seria necessário que Putin e a sua gente fosse derrubada e definitivamente arredada do poder.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.