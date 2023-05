Houve a questão da cama. Por causa de um catálogo vindo sabe-se lá de onde na sua capa dura, ao toque quase plástico, em cor de cocó de bebé que andasse mal da barriga. Porém, uma vez aberto, de uma riqueza fotográfica a preto e branco feita do acetinado das folhas onde brilhavam móveis estilo isto e estilo aquilo numa fartura barroca em moderna talha de máquina. Enfim, aos meus olhos infantis um desatino do luxo. E eu adorava a coisa que ninguém sabia quem tinha trazido e para lá andava em casa ao mais ingrato Deus dará.

A minha credibilidade estética em pequena era, como direi, fraca. Em casa, se andasse vestida de odalisca ou sevilhana, andava feliz. Usava uma profusão de pechisbeque da cabeça aos pés segundo o critério quanto maior e mais brilhante, melhor. E assim que aprendi a desatar o laço duplo das botas ortopédicas, fugia para cima de sapatos de salto alto. Fazia muito sarau dançante. Gastava o espelho em ensaios de vaidade teatral. Mas com limites, não me passava pela cabeça ir naqueles preparos para a rua ainda que pudesse ocultar um anel descabido nos dedos. Saía sempre muito composta. Bem penteada, de carrinho de bebé com o chorão dentro a dormir descansado, e de carteira ao ombro. Não se enganem… Não era por isso que andava de bicicleta mais devagar ou deixava de subir às árvores ou de arranjar mil maneiras de acabar com mercúrio ou tintura de iodo nos joelhos.

Já contei que a minha casa era grande e velha. Alguma coisa andava sempre a ser reparada, se não fosse o telhado era uma parede, se não fosse a parede era uma porta empenada. E os móveis eram igualmente velhos, não estalavam de fantasmas, só do cansaço de existir ano após ano – doíam-lhes as juntas. E quando era preciso mudar o que quer que fosse era ir ao depósito, lá em casa mesmo, trazer o que lá estivesse, dar-lhe ar a toque de lixa, colar, ou encerar, pintar, lacar, ou estofar e forrar de novo. Mas isso só acontecia muito de quando em vez, quando a minha avó sentenciava «esta sala está uma vergonha, isto não pode continuar». Assustadoras palavras mágicas: talvez trouxessem uma máquina que gritava mais do que as Fúrias enquanto estrafegava o chão. Ou sumissem cortinados e outros viessem do nada, ou do rosa se fizesse verde.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.