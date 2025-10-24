De todos os versos, o primeiro é o que mais me arrepia. Porque ser do Benfica envaidece-me. Pela cor das camisolas a contrastar com o verde dos relvados, pelo ecletismo do futebol ao judo, ao atletismo, ao xadrez ou ao rugby, pela presença de benfiquistas, de uma camisola do Benfica do Ártico à Antártida, por todos os que um dia se orgulharam de vestir o manto sagrado em todas essas modalidades ou a grandíssima presença do desporto no feminino.

Mas envaidece-me sobretudo sentir, que seja onde for, em dia de jogo, com a camisola vestida, todos são iguais. Do vizinho do bairro de Benfica que ainda se lembra de passar um fim de semana no Estádio da Luz a ver modalidades e futebol em júniores, reservas e equipa principal ao emigrante que fez milhares de quilómetros nesse dia para poder sentar-se na sua bancada uma vez ao ano, da família de quatro que sacrifica parte do rendimento mensal para uma dose de benfiquismo quinzenal àquele que vai ao jogo sozinho e encontra companhia na nossa família, do professor catedrático ao calceteiro que ainda ontem arranjou as pedras da calçada da rua em frente, do local ao turista. Todos iguais.

Envaidece-me saber que antes de haver eleições a sério em Portugal havia eleições a sério no Benfica e que na noite que antecedeu a madrugada que todos sonhávamos, o Benfica teve presidentes que eram tipógrafos, médicos, escritores, engenheiros ou militares. Envaidece-me saber que já nesse tempo os sócios tanto participavam na construção do estádio como na construção do clube ao participar livremente em Assembleias Gerais.

Mas se há coisas que me envaidecem, outras há que me enraivecem. Enraivece-me um ato eleitoral do Benfica ter ficado marcado por urnas desaparecidas e votos por contar. Enraivece-me não haver uma comissão eleitoral e todo o processo ser conduzido por um dirigente que é candidato e que não entende a definição de conflito de interesses, como aliás parece norma neste Sport Lisboa e Benfica. Enraivece-me que esse dirigente/candidato tudo tenha feito para que não houvesse um regulamento eleitoral aprovado em Assembleia Geral, violando assim os estatutos em vigor por manifesta falta de vontade em procurar consensos. Enraivece-me a constante falta de transparência e actos de passa-culpas para as listas candidatas. Enraivece-me a insistência num caderno eleitoral electrónico que não pode ser verificado e é passível de mudanças até à vigésima quinta hora.

Dia 26 de Outubro deixem-me acordar vaidoso. Vaidoso por termos acabado de celebrar um processo eleitoral em que cada sócio pode expressar livremente o voto na lista que acreditava ser a melhor para o Benfica. Que esse voto foi secreto, respeitado e devidamente escrutinado. Que os funcionários nas mesas eleitorais asseguraram um dia de eleições livre e eficiente que não influencie a decisão de cada sócio. Que os delegados das mesas puderam acompanhar o processo de votação do primeiro ao último minuto de forma a garantir o respeito das regras básicas da democracia. Que as listas e os seus mandatários exerceram a sua função de fiscalização quando necessário. Que dúvidas e questões foram resolvidas por todos recorrendo ao bom senso. Que os candidatos que não recolheram mais votos aceitaram os resultados e reconheceram a vitória dos seus consócios.

Por tudo isto, deixem-me ser vaidoso. Deixem os sócios votar em consciência, em liberdade, assegurando o cumprimento básico das regras básicas da democracia e das eleições com as quais convivemos há mais de 50 anos em Portugal.

Deixem o Benfica ser Benfica.