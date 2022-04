Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A função de um ministro com a pasta da Economia deverá ser a de criar condições para fazer crescer riqueza. Ao ministro das Finanças cabe a hercúlea tarefa de definir as regras fiscais para taxar a riqueza criada. Aqui, no nosso Portugal, a coisa funciona um pouco ao contrário. Ao que se sabe, e à luz do discurso do ministro da Economia no debate da apresentação do programa do governo, este exerce uma função que não lhe compete, ficando assim ainda mais claro a nulidade que é dada dentro do próprio executivo à figura de Fernando Medina.

A possível decisão de António Costa Silva de taxar empresas que obtenham os chamados lucros inesperados – windfall tax (taxa de imposto sobre lucros que resultam de ganhos inesperados de empresas ou setores específicos) – é de facto uma recomendação da Comissão Europeia e da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento (OCDE) que provém do plano REPowerEU que tem o seu foco no sector energético com a finalidade de colmatar a subida dos preços da energia e a dependência energética face à Rússia.

No fundo, o ministro da Economia e do Mar, que se substitui a Fernando Medina, deixou no ar a possibilidade de taxar as empresas com os chamados lucros inesperados. Portugal, neste momento, tem uma das mais altas taxas de tributação em sede de IRC que pode atingir uma taxa estatutária (é diferente da tributação efetiva) a rondar os 30%, pois aos 21% de IRC aplicado aos negócios residentes somam-se a derrama municipal com o máximo 1,5% e a derrama estadual que pode atingir os 9% (ambas incidem sobre os lucros tributáveis).

Portugal faz, parte dos 21 países que apresentam uma taxa acima dos 30%. Entre 109 jurisdições, o nosso país ocupa o 8º lugar com a mais elevada taxa de IRC, em 2020, segundo um levantamento da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Económico (OCDE).

A derrama estadual consignada no artigo 87.º-A do Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC) pode ser considerada uma sobretaxa de IRC.

Trata-se de uma tributação sobre a parte do lucro tributável superior a 1 500 000,00 euros, que seja sujeito e não isento de IRC, quer obtido por pessoas coletivas residentes em território português e que aqui exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, quer obtido por pessoas coletivas não residentes que tenham em Portugal um estabelecimento estável. A existência de uma derrama estadual transformou a tributação sobre o lucro tributável das pessoas coletivas em progressiva, na medida em que, em regra, temos uma tributação em IRC à taxa de 21%, mas quando o lucro tributável é superior a 1 500 000,00 euros, sobre este lucro há uma tributação cujas taxas vão aumentando à medida que aumenta o lucro tributável. Assim, sobre o lucro superior a 1 500 000,00 euros e até 7 500 000,00 euros a taxa é de 3%; de mais de 7 500 000,00 euros e até 35 000 000,00 euros a taxa é de 5% e sobre o lucro superior a 35 000 000,00 euros a taxa é de 9%.

De facto, a nossa legislação em sede de IRC, não distingue nem define o que é lucro inesperado. Sempre diremos que, a parte de rendimento que possa ser tributado é a composição de vários factores: rendimento que tem origem na sua actividade normal somando outros que poderão ter origem de forma extraordinária. Ou seja, não há lucros inesperados, há lucro. Mas bem sabemos, que para uma grande parte da esquerda Portuguesa, o lucro é uma expressão demoníaca. A génese de uma empresa é essa mesmo: gerar lucro.

Esta recente ideia de um ministro que deveria ter por única função captar mais empresas e com elas gerar mais emprego e por consequência mais receitas fiscais é uma porta aberta para assustar novos investimentos ou mesmo, há que o dizer, afugentar os que ainda por cá estão .

Como já nos habituaram, em primeiro lugar é lançada a polémica. Isto é, fala-se numa ideia para parecer bem, mas não se concretiza. Não se diz que sectores de empresas poderão ser abrangidas pela ideia que se tem, não se explica o que se entende por lucros inesperados, deixando assim no ar muitas dúvidas e muitas questões que poderiam à nascença ser totalmente afastadas. Não sendo assim, significa que a ideia não foi devidamente preparada para vir a debate e, por essa razão, há verdadeiramente necessidade de clarificar a inegável intenção de criar mais um imposto.

A ser aplicada a ideia da windfall tax nas empresas em Portugal fora do âmbito da sua natureza no que à recomendação da OCDE diz respeito, isto é, fora do sector energético, é o abrir de uma outra perigosa porta. Isto significa que as empresas que pensem em investir em Portugal, ficam sob aviso: no surgimento de uma crise, seja ela de que natureza for, se pensarem em ganhar com isso levam de imediato com um novo imposto.

É esta razão da necessidade de que, antes de se lançar para o ar algo deste género deve ter-se o maior cuidado. Ou se explica convenientemente o que tudo pode significar, ou então é preferível ficar calado e estudar melhor a coisa. Como nada se disse e nada se explicou quanto ao facto de ser implementado este novo “ imposto” sobre as empresas que possam gerar lucros inesperados, podermos com propriedade questionar como ficarão as empresas que pela sua actividade económica perderam com a crise pandémica ou com a crise mundial a que assistimos provocada pelo amigo comum do PCP e do BE? Terão elas direito a um crédito fiscal especial pelos prejuízos que as simultâneas crises têm causado?

Os negócios em Portugal começam a ser vistos como um jogo de sorte ou de azar. Se há sorte nas vendas, toma lá imposto.

Este novo “imposto”, ou taxa, como lhe quiserem chamar, não pode ir para além das recomendações provenientes do plano REPowerEU, em linha com os restantes Estados Membros. De qualquer forma, não nos podemos esquecer que em Portugal o sector energético, por exemplo, desde de 2014 paga a tão famosa Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético (CESE). A ideia inicial desta Contribuição Extraordinária veio do ministro Jorge Moreira da Silva que desempenhara à altura as funções de Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia e era considerada isso mesmo: extraordinária, ou seja, previa-se o seu fim em finais de 2014. Sobre o significado de impostos ou taxas extraordinárias já todos sabemos o que o nosso legislador entende.

Também assim foi quando nasceu o Pagamento Especial por Conta (PEC) em sede de IRC. É só fazer as contas e verificar quanto tempo durou este peso financeiro nas nossas pequenas e médias empresas. Criado em 1998, o PEC nasceu por mão da então ministra das Finanças, Manuela Ferreira Leite, como sendo uma medida para combater a fraude e evasão fiscais e era visto por muitos como um sucedâneo da coleta mínima, tendo-se transformado num expediente eficaz para arrecadar mais receitas de IRC, lançado indiscriminadamente sobre todos os contribuintes, fossem eles faltosos ou cumpridores.

Dito isto, há algo que a nossa história fiscal demonstra: todos os impostos ou /e taxas a ser criados com a ideia de serem extraordinários, não têm dia para acabar, o que prejudica gravemente toda a nossa já de si fraca economia que precisa de tudo menos de ideias vagas deste género.

Quem não pode ganhar com as crises é o Estado, como arrecadador de impostos, e quem quer investir em Portugal não pode sentir que aqui se joga aos negócios como se fôssemos todos ao casino onde, aí sim, vamos na busca de lucro inesperado.

Por esse facto, haja alguém que diga ao senhor ministro da Economia e do Mar, e também, ao que parece, ao das “Finanças”, que quando ele tiver uma ideia de crescimento para Portugal que a apresente, porque é de incentivo ao investimento que alguém se esqueceu de falar quando se apresentou o novo programa do governo. O discurso que agora é preciso ter como de pão para a boca é só um: investimento, investimento e mais investimento. Acenar agora com mais impostos é desnecessário. No entanto, obrigado pela ideia.