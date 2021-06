Chega o verão e os acontecimentos abrandam de tal maneira, que desde a última crónica a União Europeia conseguiu evitar envolver-se num grande embaraço internacional. Pelos atuais padrões de Bruxelas, foi um mês de sucesso. Para aproveitar, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, embarcou numa longa digressão para anunciar que o dinheiro da recuperação está finalmente a caminho.

Os europeus não rejubilaram com a notícia. Na verdade, os europeus não têm rejubilado quando o assunto é a União Europeia. Uma recente sondagem do think tank ECFR sugere que a União desiludiu a confiança que lhe tinha sido depositada no início da pandemia, no que começa a ser um padrão preocupante: chegada uma crise, olhamos com esperança para as instituições europeias e acabamos desiludidos com a ineficácia do projeto comum. Foi assim com a crise da Zona Euro, está a ser assim com o vírus.

É por isso que a União Europeia precisa de promover esta nova ronda de transferências. Uma situação em que simultaneamente os europeus esperam cada vez mais e acabam invariavelmente desapontados pode ser mortal. E desta vez não se pode dizer que o desagrado seja uma injustiça, já que a União falhou na vacinação, o que custou vidas e economias quando devia ter provado a superioridade do seu modelo de governo, e os planos de recuperação acabaram enleados num procedimento incompreensível que os fez demorar mais do que o desenvolvimento das vacinas.

Apesar da promoção, os planos de recuperação não vão revolucionar o destino da maior parte dos Estados-membros, tal como os fundos europeus nunca o conseguiram. Mas ainda está por fazer o debate sobre perceções e realidades, entre aquilo que os governos nacionais prometem conseguir com o dinheiro e o rumo que os países acabam por tomar.

Portugal é um exemplo deste problema. Trinta e cinco anos de pertença parecem ter servido para criar uma indústria em torno da obtenção de fundos comunitários, mas a convergência continua a escapar e há menos otimismo. Ao mesmo tempo, para os Portugueses o pessimismo próprio convive com a mais alta confiança na União Europeia, que continua a ser vista como uma entidade distante, caridosa e incapaz de errar.

Na semana passada, dois governantes ilustraram as posições tradicionais na relação de Portugal com a Europa. O primeiro foi António Costa, que estará tão mais apostado no futuro da União Europeia que continua em campanha por um lugar em Bruxelas, ao perguntar à presidente von der Leyen se já podia ir ao banco – uma declaração que impressionou cidadãos dentro e fora de Portugal, mas não por ilustrar as qualidades de um estadista. A segunda foi Elisa Ferreira, comissária responsável pela coesão europeia, que declarou ser “penoso” ver Portugal ainda no grupo de países “atrasados” no que toca à atribuição de fundos.

Do Primeiro-Ministro tivemos mais um exemplo da visão “A Canção de Lisboa” dos assuntos europeus, ansioso por terminar a visita da tia rica e com necessidade de mostrar ter sido um aluno aplicado – o enredo tem uma reviravolta divertida nesta parte, mas não vale a pena estragar a quem ainda não quis ver. Já a comissária acabou dominada pela síndroma do comentador e ofereceu um diagnóstico duro do falhanço nacional no aproveitamento do orçamento europeu. É difícil discordar do conteúdo, mas é preciso considerar a autora. Antes de chegar à Comissão Europeia, Elisa Ferreira foi vice-presidente da Comissão de Coordenação do Norte, ministra do Ambiente e do Planeamento nos governos de António Guterres, deputada, eurodeputada e vice-governadora do Banco de Portugal. Um currículo inigualável em posições de responsabilidade na gestão de fundos europeus.

Esse currículo devia pesar mais. Elisa Ferreira conseguiu oferecer uma análise arrasadora sem reconhecer a sua responsabilidade no atraso ou aproveitar para sugerir soluções que nos desviem do passado. E é assim que funciona a discussão política de fundos europeus em Portugal, ano após ano: precisamos sempre de mais e reconhecemos que até agora nunca os soubemos usar, mas desta vez vai ser diferente. Só não nos peçam para explicar como. É o nosso esternocleidomastoideu.

