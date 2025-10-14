A propósito do Dia Mundial da Resolução de Conflitos, permitam-me partilhar um pensamento. Em Portugal, não somos muito bons a lidar com o conflito. Quantas famílias deixaram de se dar por causa de heranças? Quantos negócios arrastaram durante anos processos judiciais contra parceiros importantes sem verdadeiramente ganharem nada com isso? Quando o diálogo falha e as relações se deterioram, a única solução que vem à cabeça é: “Vou pôr o assunto em tribunal.”

Os tribunais são absolutamente essenciais. Protegem quem precisa e salvaguardam a nossa vida em sociedade. Mas a questão é: existem outras possibilidades, outros caminhos que podemos experimentar — como a mediação, um processo em que as partes resolvem o conflito por acordo, com a ajuda de um mediador imparcial.

O risco de tentar a mediação é baixo. Se não resultar, o tribunal continua disponível. Mas os benefícios, se resultar, podem ser enormes. Em vez de anos de espera, o conflito pode ser resolvido em semanas. Em vez de uma decisão imposta e incerta, as partes constroem juntas uma solução, baseada nos seus interesses e necessidades.

A lógica da mediação é simples, mas poderosa. Em vez de discutir quem tem razão (porque, sejamos honestos, os conflitos raramente são preto ou branco), o mediador ajuda as partes a identificar o que realmente está em causa, o que cada uma precisa para resolver o problema. Com essa informação em cima da mesa, torna-se possível encontrar soluções criativas e eficazes.

Há alguns anos, surgiu um caso em que um condómino devia cerca de 1.000 € ao condomínio. Durante a mediação, percebeu-se que não se tratava de falta de vontade de pagar: o senhor, carpinteiro de profissão, atravessava um período financeiro difícil porque tinha menos trabalho do que o habitual.

A partir dessa compreensão, foi possível encontrar uma solução prática. Em vez de pagar em dinheiro, o condómino saldou a dívida realizando algumas obras de que o condomínio já precisava. O conflito ficou resolvido de forma rápida, o condómino conseguiu recuperar a tranquilidade de não ter dívidas e manteve-se a boa convivência entre vizinhos.

Em Portugal, há casos resolvidos por mediação. Algumas centenas por ano, segundo os dados das Estatísticas da Justiça. Comparando com os cerca de 17 mil casos resolvidos por mediação no Reino Unido em 2023, só na área comercial, parece-me que estamos a desperdiçar uma oportunidade.

E temos uma estrutura montada, que permite que a mediação seja a primeira escolha em caso de conflito. Há mediação disponível nos Julgados de Paz, há um sistema público de mediação familiar, por exemplo para casos de divórcio, há mediação comercial no Centro de Arbitragem Comercial e vários mediadores que trabalham por conta própria.

A mediação não é uma solução mágica, mas é uma ferramenta poderosa. Para que ganhe expressão em Portugal, é preciso que estejamos dispostos a confiar e a experimentar. Resolver conflitos não é apenas decidir quem tem razão. É encontrar soluções que funcionem.