A vitória de Lula da Silva nas eleições brasileiras deixa um amargo de boca difícil de digerir para quem se considera democrata. Sempre ouvimos dizer durante a longa experiência de vida democrática, em vários países por esse mundo fora, que em democracia há sempre alternativa. Mas as alternativas que a ainda jovem democracia brasileira produziu para estas eleições são aterradoras.

De um lado Jair Bolsonaro, o ainda Presidente, com um discurso fanático, irresponsável e ameaçador. Do outro lado Lula da Silva, surgindo como o salvador da pátria depois de ter traído milhões de brasileiros quando ocupou o Palácio do Planalto entre 2003 e 2011. Durante esses anos, o agora reeleito Presidente desenvolveu juntamente com o aparelho do Partido dos Trabalhadores uma rede de corrupção que lesou o Brasil em centenas de milhões de euros. O processo Lava Jato ficou para a história do país como uma mancha negra na sua história e reputação internacional.

Dez anos passados, aqui estamos a ouvir o discurso de vítima de Lula da Silva, eleito por sessenta milhões dos mais de cento e cinquenta milhões de brasileiros aptos para votar. Um resultado que pouco se distancia do número de votantes em Bolsonaro, cinquenta e oito milhões, que simplesmente se recusam a admitir que Lula da Silva tenha voltado a ocupar a cadeira do poder.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.