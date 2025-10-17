O que fazer diante da amplitude do desconhecido, de tudo quanto não sabemos, o que desconhecemos, sobre os outros, e sobre nós, a nossa história, o nosso passado, o que somos no presente, o futuro em branco? Como havemos de hospedar o desconhecido contido na nossa vida? Aquilo que em nós não cede e não é passível de ser violado, o lugar onde reside a chama, dentro de cada um. Como será esse lugar-aventura?

Leio Poética da Relação, de Édouard Glissant e dou com a sua reivindicação do direito à opacidade. “Não me perturba aceitar que há lugares na minha identidade que são obscuros para mim”, afirma Glissant. Analogamente, continua: “Sou capaz de conceber a opacidade do outro para mim, sem reprovar a minha opacidade para com ele. Para sentir solidariedade por ele, ou conviver com ele, ou gostar do que ele faz não é necessário compreendê-lo. Não é necessário tentar tornar-me o outro (tornar-me outro) nem “moldá-lo” à minha imagem.”

O que não conhecemos, enquanto decidimos a nossa vida e a levamos por diante, tudo quando ao escrever se eleva como um canhão de ondas, entre nós e quem somos, e nós, adiante, a afogar-nos, porque quanto mais se escreve menos se entende, sobre nós, sobre a vida, sobre os outros — quanto mais se escreve, mais alta é a onda e maior a distância entre o sabido e aquilo com que contamos para seguir com a nossa vida.

Escrever desoculta. Mas impõe outro véu entre o que somos e o que julgamos que somos, entre nós e a imaginação ergue uma parede que dificilmente transpomos. Como entrar na vida de um estranho? Fazendo-nos convidados na sua casa, alugando o quartinho dos fundos e, uma vez lá dentro, passarmos a fazer parte desse organismo que é a casa do estranho dentro do qual somos agora o hospedeiro?

Escrever oculta. Revela como o estrangeiro não são eles, mas sou eu. Caminho, escrevendo, e tudo quanto sei sobre mim se desfaz à minha frente. Não sei quem sou, só sei isso.

Esta semana, li Édouard Glissant e Virginia Woolf e dei comigo a perguntar-me por que raio nunca me falaram de Glissant na universidade e como teria sido diferente a minha vida, ou por que raio demorei tanto tempo a chegar a ‘A marca na parede’, de Woolf, por exemplo. E a propósito de Woolf, dei comigo mesma a interrogar-me se os meus escritos semanais são escapistas e se é escapista, de facto, o direito à obliquidade, à opacidade, tão democraticamente negado, ou se é escapista recusar-me a moldar a minha linguagem na cuvete da retórica pública. De vez em quando, também pergunto a mim mesma se não deveria, cada vez mais e sobretudo agora, sobretudo aqui, desfiar o coração pesado de dedo em riste.

E de semana para semana adio um pronunciamento honesto sobre a inqualificável actualidade e os seus protagonistas. Acabo no entanto de ligar a televisão, acabo no entanto de abrir este e aquele jornal, ouvir este e aquele cretino, acabo de ver ultrapassados todos os limites e com alarde e com desfaçatez. E então pensei: de uma vez por todas, Djaimilia, diz lá o que pensas e di-lo sem rodeios. Como seria diferente a tua vida se dissesses lá o que pensas e se o dissesses sem rodeios.

Com a devida vénia a Franz Kafka (e a António Sousa Ribeiro, cuja tradução copio), segue-se mais ou menos o que tenho a dizer sobre a actualidade:

«Uma comunidade de patifes

Era uma vez uma comunidade de patifes, quer dizer, não eram patifes, eram pessoas normais, dentro da média. Andavam sempre juntos. Quando, por exemplo, um deles fizera uma patifaria, ou seja, não propriamente uma patifaria, mas sim como é normal, como é habitual, e, depois, o confessava perante a comunidade, eles examinavam, avaliavam, impunham multas, perdoavam, etc. A intenção não era má, os interesses de cada um e da comunidade eram rigorosamente preservados, e o que confessava recebia o complemento cuja cor primária mostrara. Assim se mantiveram sempre unidos, mesmo depois de morrerem não desistiram da comunidade, subiram ao Céu numa dança de roda. No seu todo, vê-los a voar era uma visão da mais pura inocência infantil. Mas, como o Céu tudo separa nos seus elementos, precipitaram-se no solo, autênticos blocos de rocha.»

E todos subiram ao Céu numa dança de roda.

Atenciosamente,

Djaimilia