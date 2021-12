Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Viver na era Covid é difícil. Mas morrer, em plena pandemia, é ainda pior. Se, em março de 2020, assistia com perplexidade e muito receio aos números estridentes que os media divulgavam; passados, quase dois anos, confesso, olho com desconfiança para os gráficos diários e os alarmismos que continuam a fazer manchetes. Conscientes da importância da vacinação, com máscara que mascara a nossa tristeza, higienizados contra o pesadelo que assola o mundo há demasiado tempo. Cumprindo as regras que nos são impostas, por que vivemos em sociedade e respeitamos o próximo… é difícil chegar ao dia de hoje e confrontar-me com a injustiça de um sistema onde, em prol da (aparente) saúde dos cidadãos, se negligenciam as emoções.

Internada no Amadora-Sintra há duas semanas, a minha avó – com um longo, feliz e sólido percurso – combatia, do alto dos seus 102 anos, uma fatal pneumonia. Se a perda de uma mulher íntegra e dedicada à família faz doer os nossos corações, a injustiça de não nos podermos despedir à conta de um qualquer “protocolo-que-parece-bem-aos-olhos-de-quem-quer-liderar-sem-responsabilização” é inadmissível. Por ter partilhado uma zona de risco com outros pacientes, o óbito da minha avó foi declarado como “doença infeciosa”, apesar de, claramente declarado pela equipa médica, não ser portadora do vírus – esta dicotomia foi-nos hoje confirmada pela funerária como um clássico dos últimos meses em muitos doentes, não covid, que tiveram o infortúnio de percorrer corredores de hospital durante esta maldita pandemia.

Assim, não tendo morrido de Covid, a avó Gertrudes entra nas estatísticas dos gráficos que em março de 2020 me amedrontavam. Além disso, entra também, sem qualquer razão plausível e cientificamente justificada, no rol de pessoas que morre sem a dignidade e o conforto que merece, sem a roupa que escolheu para o momento da partida ou sem o carinho dos familiares num gesto final de agradecimento.

Viver na era Covid é difícil. Somos privados da socialização, educamos crianças com medo, gerimos o dia-a-dia no limbo… qual equilibrista de circo. Mas morrer na era covid é ainda pior. Somos atirados aos leões e os que ficam choram de incompreensão como o palhaço pobre de um espetáculo com o qual não devemos pactuar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR