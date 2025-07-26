“Sonhar é talvez mais necessário, mais necessário ainda do que ver. Se um dia fosse obrigado a escolher entre sonhar e ver, escolheria sem dúvida sonhar. Creio que com a imaginação e o sonho se suporta melhor a cegueira. Sem sonhos, a vida seria tão difícil.» Esta frase é do cineasta iraniano Abbas Kiarostami, um herdeiro de Rossellini. Os filmes de Kiarostami narram eventos absolutamente banais: um dia de aulas numa escola; uma menina que tem de ser atriz e que se recusa a repetir o que lhe dizem; um menino que procura a casa de um colega para lhe entregar o caderno de que se esqueceu na aula; um realizador que visita os lugares devastados por um terramoto para ver o que aconteceu aos participantes num filme anterior; uma alça que cai de um ombro. Momentos de pessoas comuns que Kiarostami narra com um estilo alheio a toda retórica, com longos planos-sequência que recordam a estética dos documentários.

Nem os actores são profissionais. Normalmente escolhe-os nos precisos lugares em que filma, pois tenta ser o mais fiel possível à realidade que deseja reflectir. A sua reivindicação dos sonhos não é, portanto, obra de um nefelibata, de alguém que antepõe o mundo da fantasia e do delírio ao mundo real, mas a de quem apenas aspira captar com a sua câmara a presença do mundo. Como se falar de presença fosse falar de pensamento, falar de alguém que olha.

O cinema, tal como a fotografia, é a arte do olhar. É imagem vivida, imagem no tempo. O cinema deixa-a fluir, a fotografia detém-na, mas ambas são artes do tempo. Talvez por isso não seja possível ver uma fotografia tirada a centenas de metros do chão sem sentir que faz parte de um continuum, que pertence a um devir do qual isolámos um instante. Um instante que tem um antes e um depois. Observar fotografias obriga-nos a um duplo esforço: o esforço de ver, mas também o de adivinhar. Mas não será isso que acontece quando olhamos o mundo? Olhar não significa limitar-se a perceber passivamente as coisas, mas adentrar-se nelas, perceber a sua vida escondida. O que significa dizer que apenas com a imaginação, como afirma Kiarostami, podemos realmente ver o mundo.

Mas será algo assim possível hoje? A presença cada vez mais invasiva dos meios audiovisuais faz com que hoje não seja possível ver nada sem a mediação das suas representações. Mesmo quando nos detemos diante de um rosto amado, desencadeiam-se instantaneamente no nosso espírito imagens virtuais de dezenas de rostos. Ou, dito de outra forma, não o vemos pelo que ele é em si, mas pelo que partilha com essas outras imagens: se for um menino, queremo-lo com a saúde e o encanto com que as crianças costumam aparecer na publicidade; se for uma menina, a sua beleza tem de recordar-nos a beleza vaporosa das atrizes de cinema; se for um animal, o mundo dos documentários e dos crepúsculos. A fotografia de alguém a jogar à bola só nos parecerá conseguida se evocar as capas dos desportivos; e a de uma paisagem, se nos recordar os folhetos turísticos. Não vemos a realidade, mas os seus múltiplos simulacros. Vivemos sob o signo das cópias e dos ecos. Sob o signo da pobre ninfa Eco.

Eco costumava entreter Hera com adorável tagarelice – ocasião que Zeus aproveitava para se entregar às suas aventuras amorosas. Quando Hera descobre, convencida de que a ninfa é sua cúmplice, condena-a a repetir tudo o que ouve, negando-lhe a possibilidade de falar por si própria. Assim, quando encontra Narciso na floresta e se apaixona por ele, ela não consegue deixar de repetir as coisas que ele lhe diz.

O nosso mundo não é diferente do da infeliz ninfa. Pouco mais fazemos que sermos ecos do que vemos nos media, que por sua vez não é mais do que uma repetição do que se diz e vê noutro lugar. Somos cópias de cópias. E o mais estranho é que não apenas não temos qualquer consciência disso, como quanto mais nos limitamos a repetir o que ouvimos e a parecer-nos com o que vemos, mais orgulhosos nos sentimos. Não, não somos Eco. Duas coisas nos distinguem da delicada ninfa: a consciência da sua infelicidade e a sua vocação para o amor.

Olhar é atenção, renúncia a possuir, é um acto de amor. Mas o cinema atual renunciou a essa busca e transformou-se em mais uma máquina de produzir imagens estáticas, cópias, simulacros, repetições. Por isso é que, diante da maioria dos filmes que fazem sucesso nos écrans, só muito raramente se tem a sensação de algo novo. Tudo neles nos parece mil vezes visto. A velha fábrica de sonhos transformou-se num circo de cópias e de ecos, só mais uma área desse grande parque temático que é a cultura do presente.

Em A Grief Observed, C.S. Lewis, falando sobre a morte da sua mulher, escreve que “a amada terrena, mesmo em vida, necessariamente triunfa sobre a mera ideia que se tem dela”. Não nos basta ter uma imagem do que amamos, mas desejamos a sua “directa e imprevisível realidade”. Para Lewis, a realidade é iconoclasta, e encarrega-se de estilhaçar as imagens com que tentamos fixá-la. Apenas aquele que se surpreende, aquele que não sabe o que querer, aquele que observa o mistério da realidade, do amor e da vida é que realmente olha o mundo. Um cinema como o de Chaplin não nos diz como as coisas são, ensina-nos a olhar para elas a partir de lugares inimagináveis, tal como as crianças fazem quando desenham: elas não pintam um cavalo, mas a sua emoção ao descobri-lo; pintam o seu espanto ao vê-lo no prado, a sua fusão com ele. Pintam pequenos centauros. Vêem porque amam; e amam apesar de verem.

Adorno afirma na sua estética que a verdadeira experiência do belo tem de transformar-se em pensamento ou não existe. E é isso que o verdadeiro cinema faz, e por isso é hoje mais necessário do que nunca ver o mundo com os olhos do pensamento. Um olhar que não se contenta em ver, mas que espera ver – uma alça que cai, a centenas de metros do chão. Assim foi uma vez o olhar do cinema (e ainda continua a sê-lo para um punhado de realizadores que, infelizmente, mal chegam aos habituais circuitos de exibição). Há um momento em O Idiota de Dostoiévski, em que o príncipe Mishkin fala aos seus amigos duma época sombria da sua vida em que as frequentes convulsões o mergulharam num estado de confusão próxima do delírio. Uma tarde, nos arredores de Basileia, o súbito zurrar de um burro tem o poder de lhe devolver a razão ao colocar diante dele a presença insubstituível do real. Esta passagem inspirará Robert Bresson no seu mais belo filme, Au hasard Balthazar. Ninguém que tenha visto este filme poderá esquecer a última sequência, em que o burro moribundo busca o calor de um rebanho de ovelhas para morrer. Chegar a um lugar sem dano, é isso olhar, é isso amar. E apenas o amor nos conduz por lugares onde ver e sonhar se confundem – sempre a centenas de metros do chão.