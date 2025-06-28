Em Portugal, desde a queda do Salazarismo e o Estado Novo, muitos costumes mudaram, culturas emergiram e os tempos fluíram. O Mundo mudou e Portugal acompanhou. Todavia, em matérias como a Educação, tardou e reverteu. E reverteu, porque, apesar de ser um país aberto, sem fronteiras e respeitador da Carta dos Direitos Fundamentais do Ser Humano, está muito aquém na forma como promove essa cultura humanística e educativa que deveria estar presente nas escolas.

Na União Europeia, cada Estado-Membro luta contra os seus próprios problemas políticos, sociais e económicos e esses mesmos problemas muitas vezes envolvem os seus valores humanos, éticos e culturais. No Velho Continente, observamos a emancipação da extrema-direita desde a Hungria, passando pela Polónia, Países Baixos, Alemanha, até, enfim, chegar a Portugal. E, no caso particular de Portugal, um problema sério que se foi desenvolvendo ao longo dos últimos anos, tem o seu reflexo no quotidiano, na pessoa e no seu pensamento.

Este problema, em minha opinião, é a desvalorização da Educação em Portugal, dos professores e das suas carreiras. O professor forma o formando; os pais e a família educam os filhos. Portanto, se estas bases educativas que são fundamentais na vida de uma criança se complementarem da melhor forma, uma com a outra, poderá surgir uma solução que seja prioritária para resolver muitos dos outros problemas: o pensamento crítico, a consciência individual, a pedagogia e os seus valores epistemológicos.

Neste sentido, o Ministério da Educação deve ter uma atenção especial às disciplinas que fornece às nossas crianças de forma a que acompanhem o mundo científico, social, político e económico, para que as mesmas pensem por si e escolham a partir do seu próprio pensamento a sua visão do mundo e não se deixem levar por propagandas apresentadas por terceiros. Isto é: o pensamento crítico não é apenas uma ferramenta educativa e pessoal – é uma necessidade democrática.

Assim sendo, a disciplina de Filosofia nos mais novos poderia ser uma mais-valia para as gerações futuras poderem pensar autonomamente e combaterem a demagogia política, o pensamento único e os extremismos que assolam a União Europeia e o Velho Continente. Assim, de facto, devemos incutir o verdadeiro pensamento crítico e a sua prática para que no futuro possam estar mais preparados para o devir.

Portanto, para os mais novos, uma Filosofia prática e divertida. Uma Filosofia que requer, por exemplo, fechar os olhos e refletir sobre o tempo e o espaço; uma Filosofia para pensar sobre a Felicidade com Aristóteles; a Virtude e a Argumentação com Sócrates; ou mesmo a Vida e a Filosofia Existencial com Agostinho da Silva. A criança faz mais perguntas que estrelas no céu, porque é a sua inocência que os leva a questionar tudo o que veem e tudo o que sentem pela primeira vez. As crianças, de facto, são os pequenos e primeiros filósofos.

Se a Filosofia está em todas as áreas do Saber, pergunto: como é que esta disciplina ainda não se tornou uma necessidade escolar para os mais novos no ensino público, nomeadamente, no 1.º e 2.º ciclo?

Em suma, é urgente repensar o papel da Filosofia no ensino público português, especialmente nos primeiros ciclos, onde as fundações do pensamento se constroem. Num mundo em constante transformação, onde os desafios sociais e políticos exigem cidadãos conscientes e livres, a Filosofia deve deixar de ser vista como um luxo académico universitário para passar a ser reconhecida como uma ferramenta essencial de formação humana. Ensinar as crianças a pensar, a questionar e a argumentar é dar-lhes a chaves da liberdade e da cidadania plena. Espero, futuramente, que seja um tema a debater e, de uma vez por todas, exequível na sua essência pedagógica.