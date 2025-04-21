Neste novo mundo, onde os comportamentos dos mais jovens abrem jornais e fazem manchetes, na maioria das vezes terrivelmente assustadores, começo por vos dizer que ainda não sou pai e muitas das notícias que nos chegam confesso que me metem medo.

No entanto, a condição de ainda não ser pai não tolda o meu pensamento sobre o tema da educação. E a premissa é esta: não quero ter um filho ou uma filha, quero só ser um pai sem medo de falhar como os meus pais por certo falharam.

Ser pai é diferente de ter um filho.

Feita esta pequena nota mais pessoal, falo-vos daquilo que vou sentido e vendo na educação dos mais jovens. Venho talvez de um outro tempo, embora esse tempo já seja tenha vivido em democracia e num tempo em que a educação dos filhos era coisa de casa. Era passada à mesa, nos silêncios carregados, nos olhares longos, na exigência firme. Um tempo em que os pais eram o primeiro e último reduto da formação moral de uma criança. A escola ensinava. O resto era responsabilidade dos adultos que davam colo, davam exemplo e davam limites — em doses iguais.

Hoje, parece-me que muitos pais terceirizam essa tarefa – como quem contrata um catering para um jantar de Natal. Mas em vez de rabanadas, esperam que a escola sirva matemática, cidadania, bons modos e, se possível, autoestima com topping de inclusão.

A criança não sabe esperar? Que a escola ensine paciência.

Não sabe partilhar? Que a escola lhe leia um poema do Tolentino.

Bate no colega? Vamos inscrevê-lo num workshop de empatia com uma assistente social em part-time e um power point mal projetado.

A escola não é um milagre ambulante. É uma instituição que, além de ensinar a tabuada, agora também tem de ensinar a dizer “bom dia”, a escutar, a pedir desculpa, a não bater, a separar o lixo e a distinguir entre “influencer” e “exemplo”.

A realidade mudou. Vivemos numa sociedade acelerada, onde o tempo se tornou um luxo e a presença uma raridade. Onde os pais chegam a casa tão esgotados que já não sobra energia para o “como correu o dia?” ou o “não, não podes ver mais um episódio”. E sem se darem conta, começam a delegar. Primeiro, por necessidade. Depois, por hábito. Por fim, por conveniência. A escola, os ecrãs, os psicólogos, os tutores — todos parecem mais capacitados, mais técnicos, mais disponíveis.

Mas será que é mesmo assim?

A escola, coitada, tenta, mas não é feita de pais substitutos, nem de psicólogos de bolso. É feita de professores exaustos, programas extensos e uma crescente lista de encargos emocionais que não estavam no contrato original. Além de ensinar a tabuada e a gramática, esperam-se milagres: que eduquem para o respeito, para a empatia, para a cidadania, para a saúde mental e, já agora, para a felicidade.

E os pais? Estão por perto, mas muitas vezes ausentes. Estão presentes nos jogos da escola, nas festas de anos temáticas, nas redes sociais, mas ausentes no essencial: no quotidiano formativo. Aquele “não” que estrutura, aquele abraço que acalma, aquela frustração que ensina. Educar cansa. E não há livro de autoajuda que resolva isso.

Claro, isto não é uma acusação. É apenas um retrato — talvez um pouco baço, talvez demasiado próximo. Porque não se trata de culpar ninguém. Ninguém falha por gosto.

Os pais de hoje carregam um peso que os seus próprios pais não conheceram: o peso da perfeição. Querem ser amigos, terapeutas, nutricionistas, animadores culturais, e, no meio disso tudo, têm medo. Medo de errar. Medo de repetir padrões. Medo de serem odiados durante cinco minutos.

Mas educar é, muitas vezes, aceitar esse ódio momentâneo. É dizer “não” quando é mais fácil ceder. É ficar ao lado de um filho zangado e, ainda assim, manter o limite. Porque a firmeza de hoje é a bússola de amanhã.

Ortega y Gasset dizia: “Eu sou eu e a minha circunstância, e se não salvo a ela, não me salvo a mim.” A escola é uma parte da circunstância. Mas os pais são o eu. E a verdade é que nenhuma criança se educa bem apenas com boas intenções e delegações logísticas. Aprende-se pelo exemplo, pelo confronto com o outro, pelo desconforto de ser chamado à responsabilidade.

Talvez se transfira demais. Talvez se acredite que educar é uma ciência externa, uma competência profissional. E esquecemo-nos de que educar é, antes de tudo, um gesto íntimo, quotidiano, muitas vezes imperfeito, mas profundamente humano.

A escola pode ensinar, enquanto a educação — essa arte lenta e silenciosa — começa no berço, continua à mesa, e só depois se senta na carteira da escola. Mas se os pais não estiverem lá, ao início e ao fim do dia, não há programa educativo que salve o intervalo.

Pode ser que eu venha a ser razoavelmente um bom pai na medida que sinto que sei distinguir entre quem deve ensinar e quem deve educar.