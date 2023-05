Nas últimas semanas, ouvimos vários argumentos a favor e contra a dissolução da Assembleia da República por parte do Presidente da República. Independentemente do posicionamento político de cada um, e da sua opinião sobre o actual governo, têm sido esgrimidos vários argumentos que me parecem falaciosos. O primeiro é o da ilegitimidade democrática de uma dissolução da A.R. passado tão pouco tempo das últimas eleições legislativas. O segundo, frequente em Portugal, é a ideia de que as eleições constituem uma forma de instabilidade e que, por isso, devem ser evitadas quando há outros objectivos mais prioritários, sejam estes melhorar a performance económica do país, resolver os problemas da saúde e da educação ou a “a implementação do PRR” (o que quer que isto queira dizer).

Analisemos com atenção ambos os argumentos. O primeiro resulta de uma leitura errada do que são as regras do jogo democrático. A constituição de um país, pelo menos no que toca às regras que atribui aos vários actores democráticos, deve ser lida de forma pragmática e política. Devemos pensar sempre na seguinte questão: o que é que o texto constitucional permite fazer? O benefício de olhar para o texto de forma pragmática é não descartarmos a priori, por uma série de enviesamentos, possibilidades realistas que podem vir a ocorrer. Normas informais não escritas ou a “prática constitucional” passada não têm precedência sobre as regras escritas. Quando ambas entram em confronto, as regras escritas sobrepõem-se aos hábitos. Argumentos relativos à “prática passada” ou a “normas informais” podem sempre ser rejeitados no dia em que, de forma perfeitamente legitima, um actor do jogo político decida utilizar as regras escritas de uma forma que nunca ninguém antes usou. Por isto mesmo, ao contrário de certos sectores da direita, sempre pensei que em 2015 nunca houve qualquer “golpe constitucional”: as regras do jogo escritas permitiam perfeitamente sustentar tudo o que sucedeu.

A Constituição da República Portuguesa diz-nos claramente que o Presidente da República é eleito por sufrágio universal directo, por mais de 50% dos votos, e tem o poder de, entre outras coisas, dissolver a Assembleia da República e demitir o governo (este último, e apenas este último, em caso de “irregular funcionamento das instituições”, uma expressão propositadamente vaga). Ao contrário do que é frequentemente repetido e assumido em Portugal, o Presidente da República não é um árbitro do jogo, mas sim um mais um jogador como todos os outros, eleito através de uma eleição e com preferências políticas e ideológicas como todos os outros jogadores. Se a única função do PR fosse ser um “árbitro neutro” do jogo, então o melhor método para a sua selecção não seria uma eleição directa e democrática, onde participam partidos políticos e movimentos políticos com ideias diferentes para o país.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.