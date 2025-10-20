Há muitas maneiras de olhar para os candidatos principais nas eleições presidenciais. Uma delas vê um confronto entre os candidatos apoiados pelos partidos mais importantes do sistema políticos e os candidatos que são contra o sistema partidário dominante. Quando falo do sistema não me refiro ao regime democrático. O regime não está em causa. Todos os candidatos são favoráveis ao regime democrático.

Para esta leitura, de um lado, estão Marques Mendes e António José Seguro e do outro lado estão Gouveia e Melo e André Ventura. Ora, os dois últimos estão a seguir estratégias semelhantes. Pretendem fazer uma polarização entre eles para derrotarem MM e AJS.

Gouveia e Melo quer ser o maior candidato do centro-esquerda e centro-direita, empurrar Ventura para a extrema-direita, e assim derrotar MM e AJS na primeira volta. O segundo passo desta estratégia será unir a maioria do eleitorado contra Ventura. Gouveia e Melo quer ser, na primeira volta, o candidato anti-partidos para, depois, ser o candidato da democracia contra o anti-democrático Ventura. Há aqui um paradoxo. Gouveia e Melo está convencido que consegue ficar à frente de MM e de AJS na primeira volta, mas não se sabe se os consegue derrotar na segunda volta. Por outro lado, teme ficar atrás de Ventura na primeira volta, mas está confiante de que na segunda volta derrota o líder do Chega. Cada vez que Gouveia e Melo fizer de Ventura o seu alvo, está na verdade a atacar MM e AJS.

André Ventura quer obviamente ser eleito, mas não está convencido que consegue ganhar. Sabe que ainda tem taxas de rejeição elevadas. É o preço de ser um político anti-sistema; e Ventura está disposto a enfrentar essa rejeição, por enquanto. Para Ventura, a grande vitória será ir à segunda volta contra Gouveia e Melo. Significa que derrota os dois candidatos apoiados pelos principais partidos do sistema. A partir daí, uma derrota será sempre honrosa. A estratégia de Ventura é empurrar Gouveia e Melo e Marques Mendes para a esquerda e ser o candidato das direitas contra as esquerdas. Se conseguir fazer isso, as presidenciais também servirão para Ventura alargar a sua base política de apoio. Por isso, Ventura afirma a sua admiração por Passos Coelho, sabe que muito eleitorado da AD não se revê em MM nem em Gouveia e Melo.

Uma palavra para Cotrim Figueiredo. Está a fazer tudo bem. Avançou antes de Ventura anunciar a sua candidatura, mas obviamente com esperança que o candidato do Chega fosse outro. Depois foi rápido a reclamar também para si o legado de Passos Coelho. Fê-lo por duas razões. Em primeiro lugar, porque sabe que só conseguirá ir à segunda volta como o maior candidato da direita. Por isso, vai tentar derrotar Ventura e Marques Mendes na primeira volta. Não será fácil, mas Cotrim Figueiredo não tem alternativa. Em segundo lugar, Cotrim quer fugir da lógica anti-sistema vs sistema. Prefere ser, antes, o candidato reformista; e mais uma vez bem. Mas os ventos da política são muito fortes. Os ventos dos nossos tempos sopram a favor de quem é contra o sistema, não a favor de quem defende reformas. São tempos de emoção e não de razão. Cotrim pode fazer tudo bem e acabar em quinto lugar. A política, por vezes, é implacável.

Um último ponto curioso e interessante. Nenhum candidato se diz “marcelista”. Pelo contrário, todos se afastam do actual Presidente, até Marques Mendes. Hoje, ser “marcelista” não ajuda a ganhar eleições. Mostra como Marcelo Rebelo de Sousa chega muito mal ao fim dos seus mandatos.