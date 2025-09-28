O Programa E-LAR é uma medida do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), através do qual o Estado português destina 30 milhões de euros em apoios financeiros para promover a transição energética com a eletrificação de equipamentos em edifícios residenciais.

No panorama atual, europeu e internacional, a política-energética e a política-ambiental assumem um papel preponderante no destino do País, representando as linhas orientadoras que vão definir o seu posicionamento na esfera global em matéria de desenvolvimento, sustentação e subsistência.

Nesse sentido, qualquer medida que seja tomada nestas áreas é merecedora de ampla ponderação e discussão, impõe estudos das diferentes componentes técnicas, deve envolver os distintos atores e considerar todos os vetores preponderantes: fontes de energia, fornecimento e distribuição, a capacidade do sistema, custos associados, etc..

Na memória coletiva dos portugueses persiste, bem vivo, o recente “apagão” ocorrido no dia 28 de abril de 2025. Se alguma conclusão pôde ser retirada deste indesejável e trágico acontecimento, foi precisamente a mais-valia da conjugação e convergência entre as distintas fontes de energia.

Dito isto, este tipo de medidas deve ser precedido de esclarecimentos públicos, desde logo, quanto à capacidade de resposta do Sistema Elétrico Nacional e das infraestruturas associadas. De outra parte, estão os direitos e os interesses dos consumidores, que deviam conhecer o impacto que a eletrificação dos lares poderá refletir na conta da eletricidade.

Recorde-se que, a Agência para o Clima, I.P., estabelece como objetivo principal do Programa a substituição das soluções baseadas em combustíveis fósseis (ex., fogões, fornos e esquentadores a gás) por alternativas elétricas (ex., placas, fogões ou termoacumuladores), contribuindo para a eletrificação dos consumos residenciais.

Com a proposta de um impacto neutro no clima até 2050, o Programa E-LAR pode ser entendido no contexto de transição energética e/ou ecológica anunciada pela União Europeia e pelas Nações Unidas. Prosseguindo este propósito, a Agência para o Clima, I.P., declara expressamente que o Programa pretende acelerar a eletrificação de consumos energéticos e a descarbonização.

Pois bem, as regras de atribuição de financiamento são estabelecidas pelo Aviso de Abertura de Concurso (AAC) N.º 10/C13-i01/2025, enquadrado no Regulamento (UE) n.º 2021/241, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de fevereiro de 2021.

O concurso destina-se a fornecedores de equipamento elétricos e a consumidores/beneficiários.

Para os consumidores, o tiro de partida está agendado para o próximo dia 30 de setembro de 2025. Sabemos quando começa, mas não a data extada em que termina. Isto é, o prazo para apresentação das candidaturas tem como data-limite o dia 30 de junho de 2026, porém, este prazo pode terminar antes, ou seja, até à data em que seja previsível esgotar a dotação prevista de 30 milhões de euros.

Realce-se que o Programa apenas se destina às pessoas singulares, por sua vez, dividas por três grupos: (Grupo I) pessoas singulares com contrato de fornecimento de eletricidade para frações intervencionadas no âmbito do aviso do PRR C-13: “Bairros Mais Sustentáveis»”, (Grupo II) pessoas singulares que usufruem de Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE); (Grupo III) outras pessoas singulares, que tenham um contrato de fornecimento de eletricidade.

Para tanto, os candidatos devem cumprir os seguintes requisitos: (1) ser maior de idade; (2) a habitação onde se localizam os equipamentos a substituir deve ter sido considerada elegível no âmbito do apoio “Bairros Mais Sustentáveis”; (3) ser titular de um contrato de fornecimento de eletricidade em que se aplique a TSEE, no caso dos beneficiários da TSEE; (4) ser titular de um contrato de fornecimento de eletricidade, no caso de outras pessoas singulares.

O apoio não será distribuído de forma igual, pois dependerá do Grupo em que o candidato se insere e do tipo de equipamentos que pretende substituir. Assim, ao Grupo I são atribuídos 5,6 milhões de euros, ao Grupo II 14,5 milhões de euros e ao Grupo III 10 milhões de euros. Para os beneficiários dos Grupos I e II, o apoio inclui ainda o transporte e instalação dos equipamentos. Salvo melhor conhecimento, carecem de justificação as distintas dotações atribuídas a cada um dos Grupos e a discriminação na amplitude dos apoios consoante o Grupo em que o candidato se insere, o que poderá não isentar a medida de vício de legalidade, por ausência de fundamentação e ofensa da igualdade. Importa ainda esclarecer a ordem de admissão das candidaturas. Parece que o único critério é a data da submissão da candidatura e não o nível de pobreza energética ou de vulnerabilidade.

Além do mais, assinala-se que o processo de candidatura e eleição do beneficiário se desenvolve em formato digital e decorre em ambiente de internet, o que exige conhecimentos informáticos por parte dos candidatos. Devemos admitir que nem todas as pessoas têm este domínio, pelo que, também aqui o concurso poderá gerar desigualdade, desde logo, no acesso.

Com efeito, submetida a candidatura, o candidato é notificado por e-mail. Caso seja considerada elegível, o candidato dispõe do prazo de apenas 5 dias úteis após a notificação (por e-mail) para aceitar (na plataforma) o Termo de Aceitação da candidatura. Após esta assinatura, o candidato receberá um “Voucher” E-LAR (vale eletrónico) que permite comprar os equipamentos elétricos elegíveis e aceder aos respetivos serviços através da rede de fornecedores. Este “Voucher” pode ser utilizado apenas uma vez e o prazo para a sua ativação é de 60 dias. Caso a candidatura não seja considerada elegível, o candidato poderá sempre exercer o seu direito de audiência prévia.

Alerta-se que, o candidato/beneficiário deve guardar a fatura da compra, mais, quando aplicável, deve suportar o montante diferencial entre o valor da fatura e o somatório dos montantes máximos dos equipamentos e serviços utilizados, deve conservar os documentos relativos à candidatura e execução das intervenções (originais ou cópias autenticadas, em suporte digital ou papel) durante o prazo de 5 anos e colaborar na realização de ações de avaliação da correta aplicação do apoio (inquéritos, auditorias ou ações inspetivas). Importa ter em atenção que o incumprimento por parte dos beneficiários pode levar à devolução dos equipamentos.

No mais, tal como assinalado, o Programa E-LAR apenas admite a compra/venda e instalação dos equipamentos pelos fornecedores previamente qualificadas, ou seja, as entidades responsáveis por disponibilizar e vender os produtos e serviços elegíveis aos beneficiários e pela entrega, instalação e recolha dos equipamentos antigos, bem como pela submissão dos pedidos de pagamento para reembolso do apoio financeiro. Já o prazo para a inscrição dos candidatos a fornecedores teve início no dia 18 de agosto de 2025 e não tem data final previsto. O procedimento para a submissão das candidaturas é idêntico ao dos consumidores.

Aqui chegados, não obliterando a bondade do Programa E-LAR, subjaz a dúvida razoável quanto à justificação e/ou fundamentação que orientaram os critérios de elegibilidade dos candidatos e de dotação dos diferentes Grupos ou quanto ao desenvolvimento e prosseguimento do processo de candidatura, nomeadamente no cumprimento dos objetivos conformadores, tais como o reforço do combate à pobreza energética e de promoção do conforto térmico das habitações ou da eficiência energética e do consumo. De outra parte, o aceleramento da transição energética em modo de apoio financeiro promoverá uma inédita corrida ao “ouro”, que necessariamente afetará a desejada igualdade de oportunidades de acesso às subvenções públicas. Sem embargo, a expetativa é que as preocupações evidenciadas sejam dissipadas e o Programa E-LAR consiga contribuir para a melhoria da vida dos cidadãos e do seu bem-estar.