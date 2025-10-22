Contexto e formulação do problema

“Mudar para compreender”

(Kurt Lewin).

“O material tem sempre razão”.

(Uma máxima bem conhecida).

Passado o período eleitoral em que qualquer reflexão poderia equivaler à suspeita da tomada de partido, importa voltar a temas que fizeram sangrar a nossa coletividade ncional.

Jean Piaget, na lição inaugural da Sorbonne em 1967/68, desafiava os estudantes e os psicólogos a mostrarem a capacidade de mudar as organizações e o mundo (ou seja, o eminente Prof. retomava, assim, o pressuposto de Kurt Lewin de que só pela mudança se pode compreender a realidade). A centração na causalidade técnica de um acidente (a “narrativa” das falhas técnicas), por hipótese, poderia fazer esquecer a complexidade dos fenómenos organizacionais, os quais, por natureza, são sistémicos.

A via de raciocínio que, nos propomos seguir é a das mudanças acontecidas na empresa Carris selecionando, como parece evidente, os momentos que reputamos como significativos.

No princípio, …, a Companhia Carris de Ferro de Lisboa (Carris) era uma empresa “de cultura inglesa” (Lisbon Electric Tramways, Ltd), nomeadamente, assumia-se como uma organização de engenharia e de transportes urbanos (integrada hierarquicamente, nos termos de Williamson). Tratava-se de uma empresa em que os operadores/motoristas sonhavam com uma (hipotética) carreira técnica e profissional nas oficinas da empresa, passando um tempo como condutores. Era no âmbito dessa carreira (muito completa e evolutiva) que os motoristas se viam como elementos valorizados social e economicamente, para além de tecnicamente preparados para um futuro interessante na empresa, ou seja, profissionais VRIO (Valiosos, Raros, Insubstituíveis e Organizados), nos termos de J. Barney.

Pelo Decreto-Lei n.º 688/73 de 21 de dezembro, o governo Marcelo Caetano “nacionaliza” a Carris, do ponto de vista prático, e dá-se, logicamente, uma mudança de cultura, de que pouco se falava, nessa década, mas não menos real. A organização, antes formatada para um modelo britânico, dito de mercado passaria a hierárquico, no âmbito da cultura nacional (nos termos de G. Hofstede). Uma das consequências desta mudança cultural é a da divisão entre departamentos, conduzindo, no caso, a uma diminuição drástica dos fluxos comunicativos internos (conservação versus condução de veículos), com consequências a médio prazo. A gestão da comunicação interdepartamental seria assim uma dimensão crítica a ser devidamente implementada. Esta mudança teria sido devidamente gerida? Poderemos ajuizar disso, refletindo sobre o que se passou em seguida.

A complexidade comanda as organizações modernas

As teorias da contingência, aparecidas nos anos 60, alertavam os gestores para a realidade sociotécnica das organizações, mas o taylorismo (com o seu primado da separação da conceção e da operação) tem-se sobreposto a toda a evolução dos princípios da gestão pela qualidade e pela democracia industrial. Vejamos!

Com o 25/4/1974, sobrevém o direito à greve e tudo muda. Se os trabalhadores oficinais fazem greve, a empresa pararia no espaço de cerca de um mês; se os motoristas fazem greve, a empresa para no momento. Seriam, entretanto, os motoristas a terem os melhores salários. Esta reviravolta foi gerida de forma, porventura, “canhestra”, sendo um facto que a oposição entre os dois grupos seguiria em crescendo, numa espécie de rivalidade (fratricida) que a ninguém poderia beneficiar. O clima de bom relacionamento que permitia um diálogo formativo baseado na complementaridade do conhecimento explícito dos técnicos e o conhecimento tácito dos operadores degradou-se, destruindo as condições de garantia da sistematicidade organizacional.

Estudos de psicologia, realizados no âmbito do ISCTE (Vala e outros, em meados dos anos1980) mostram que a “relação inter-grupos” dificulta, de modo potencialmente irreparável, a comunicação entre atores pertinentes e a incorporação do saber tácito dos operadores nos parâmetros do saber explícito dos técnicos. Acresce que o saber que suporta a inteligência coletiva das organizações provém em cerca de 30% do saber explícito da área técnica e 70% com origem nas áreas da operação.

Aprofundamento da separação entre conceção e operação na Carris

Como evoluiu a Carris, depois, em ordem a tornar-se numa empresa de motoristas, desde 1974 até 2009, quando o governo José Sócrates (sob a inspiração do ministro Mário Lino!?) extingue o princípio da “manutenção pela própria empresa”?

A manutenção da Carris passaria por uma fase de desmantelamento progressivo (obedecendo à moda dita de reengenharia), tendo-se, enfim, optado por entregar definitivamente, a conservação e a auditoria técnica a empresas de subcontratação. Note-se que se trata de uma passagem da integração pela hierarquia para a de mercado (pela noção de custo, a habitual estratégia de gestão pela eficiência, muito seguida no âmbito da cultura portuguesa).

Entretanto, em 2015, recusa-se a opção da privatização (decidida pelo governo Passos Coelho), a qual poderia ter levado a atenuar os princípios tayloristas. Os gestores privados são menos sensíveis do que os responsáveis públicos na opção da gestão pela ideia de concurso e da eficiência. Mesmo se a opção pela integração pelo mercado é comum nas empresas privadas, constata-se uma curva de aprendizagem mais eficaz do que quando se tem de obedecer ao procedimento concursal.

O governo de António Costa repõe a situação anterior e transforma a empresa pública em municipal, uma mudança porventura inócua, para o contexto atual. Importa referir que nunca se estudou a hipótese da integração da Carris pela estratégia de rede (com o seu desenvolvimento de cultura de parceria estável, defendida pelo antigo governante americano Robert Reich, numa obra famosa – A Nova Riqueza das Nações).

Esgota-se o tempo da relação positiva entre o conhecimento explícito (formalizado e partilhável) e o tácito (vivenciado pelo próprio e só partilhável, apenas pela intervenção do próprio, no processo de circulação do saber).

A integração pelo mercado tem um pressuposto: que o conhecimento explícito consegue produzir as bases de um caderno de encargos, enquanto instrumento futuro de controlo de qualidade, ou seja, suscetível de antecipar possíveis incidentes futuros. Mas como é possível adivinhar o futuro? Talvez a IA consiga fazer o melhor caderno de encargos!!! O que ela não conseguirá nunca é incorporar, no respetivo algoritmo, o conhecimento tácito dos operadores no decurso do tempo.

O desenho organizacional favorece, ainda, a decisão coletiva e a deliberação individual, pelo que importa, por sua vez, inquirir o que se teria passado com a alteração dos parâmetros de qualidade do cabo de tração dos elevadores, admitindo que teria sido essa a causa próxima do desprendimento. O relato do processo de decisão da alteração desses parâmetros do dito cabo de aço poderá, enfim, corroborar ou não a nossa tese da responsabilização das propostas, da decisão e do acompanhamento pela manutenção e pela operação.

Agora, acusar-se-á tudo e ninguém: quem vai ser “responsabilizado”? O mais provável é que a responsabilidade esteja diluída por toda a cadeia de operação da empresa, pelo que, sobretudo, nenhum ensinamento gestionário saia do procedimento de inquérito.