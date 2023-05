Quando andei no liceu, nos manuais de Português era costume dar-se esta frase d’A Relíquia como exemplo de figura de estilo: “Adélia, estendida num sofá, de chambre e em saia branca, com os chinelos caídos no tapete, fumava um cigarro lânguido”. É possível que continue a usar-se este excerto no ensino de recursos estilísticos, mas já não será como exemplo de hipálage, a atribuição a um objecto (cigarro) de qualidades que pertencem a outro (Adélia). Agora, será como exemplo de oxímoro. Com a nova lei do tabaco, uma fumadora como Adélia nunca poderá ser lânguida. Para conseguir palmilhar quilómetros até alcançar um estabelecimento autorizado a vender cigarros, Adélia vai ter de ser uma triatleta. O oposto de lânguida. Não terá os braços brancos e macios, antes rijos e bronzeados, e não aceitará os pastéis que o Raposão lhe oferece, por estar a fazer jejum intermitente e calma aí com os hidratos. Estendida no sofá, Adélia? Só depois de um treino de crossfit para preparar a próxima expedição à tabacaria.

Confesso que não percebo as lamúrias de quem está contra a tentativa do Governo em dificultar a vida aos fumadores. Um povo que fazia milhares de quilómetros em barquinhos, só para ir à Índia buscar temperos, agora queixa-se por ter de andar um bocado para comprar cigarros? Não sejamos mariquinhas.

O que o Governo está a fazer é um uso judicioso dos recursos disponíveis. Há menos 11 meios aéreos de combate a incêndios do que estava combinado? Então, para acautelar, cria-se uma lei para fazer com que haja menos pessoas com isqueiros. Faltam quase mil nadadores-salvadores? Nesse caso, proíbe-se o fumo nas praias, para que os banhistas tenham bom pulmão e aguentem muito tempo na água até chegar ajuda.

