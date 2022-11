O anúncio da saída de João Cotrim Figueiredo colocou a descoberto que nem tudo na Iniciativa Liberal têm sido rosas internamente. O partido, que tem crescido e ganho terreno à direita na oposição ao partido socialista e à sua maioria absoluta, vê-se num processo que me atrevi a batizar como “cdsização”, mas que de forma analisada mais atentamente acaba por tornar explícito qual tem o sido o principal problema da direita portuguesa: desvirtuar da sua identidade.

Quando no passado fomos confrontados com acusação de que Francisco Rodrigues dos Santos estava a “purgar” o CDS dos liberais, esquecemo-nos de que o rigor político da génese dos partidos servirá de alguma coisa; Rodrigues dos Santos conseguiu perceber que o CDS não poderia ser a casa das direitas, escolhendo a identidade que achava ser mais fiel às linhas ideológicas do partido. Muitos culparão esta jogada do seu fim, mas os sinceros saberão que o caminho foi o certo no momento errado.

Penso que chegou o momento, então, de a IL ter a coragem para tomar esta determinação certa no tempo que acredito ser igualmente o certo, começando por deixar para trás a narrativa de quererem ser um partido liberal-social de centro, sendo fiéis aos slogans que fizeram Thatcher e Reagan, não tendo vergonha de se assumirem de direita liberal, que tanta falta tem feito a Portugal, e de deixarem de incorrer no erro repetitivo desta necessidade patológica de querer ser a “casa das direitas”. Já existe um partido que acolhe as direitas em si, chama-se PSD, cumpre essa função e assim deverá permanecer, os restantes devem perder o receio de se afirmar nas suas convicções, solidificarem-se para interiorizar que poderão reunir condições para formar governo, com a sua identidade e independentes de coligações e jogadas, com plano traçado de futuro para Portugal. O tempo de consenso entre alas acabou quando se vê cada vez mais que à direita cada eleitor tem para si uma ideia muito menos coletiva e muito mais personalizada, pelo que acredito que a pluralidade de partidos que resulta da cessação de alas será proveitosa para abandonar a ideia de agregar eleitorado num só, sendo disso a própria Iniciativa Liberal um excelente exemplo.

A direita portuguesa anda a passar uma dolorosa travessia no deserto que deixou órfão muito eleitorado. O panorama internacional também não apresenta grande entusiasmo; o centro tem sido esvaziado para partidos de direita radical, o que destabiliza o trabalho tradicional feito nele, mostrando que deixou de ser eficaz exatamente por perda de identidade. O que falta à nossa democracia é haver cada vez mais pluralidade democrática à direita; quadros de qualidade, recuperar bases, renovar-se mantendo o tradicionalismo ligado ao povo, em simbiose, mas tudo no seu lugar. É esta que eu acredito que deve ser a casa da direita: uma afirmação rigorosa de quem não deve ter vergonha de o ser.

