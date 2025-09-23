Para Aristóteles, a equidade era caracterizada como a justiça do caso concreto, através da qual se adapta a justiça às circunstâncias. Equidade é providenciar os recursos necessários para que todos, sem exceção, tenham as mesmas oportunidades, tendo em consideração que as circunstâncias socioeconómicas de cada um são distintas. Ao invés da Igualdade, que assume um tratamento padronizado para todos, a Equidade reconhece as diferenças e necessidades de cada um, adaptando e alocando os recursos disponíveis por forma a garantir que todos, com uma maior igualdade de oportunidades, possam traçar o seu caminho e cuidar do seu futuro.

Em Educação, concretamente no âmbito do Ensino Superior, equidade e ação social marcam passo. A capacidade de apoiar jovens que, de outra forma, não poderiam frequentar o Ensino Superior, recai na ação social — bolsas, residências estudantis, alimentação, apoios a despesas de estudo, entre outros — e essa obrigação é, por princípio, do Estado.

A Ação Social escolar é um desígnio comum, um dever moral dos Estados de Direito. O aumento do investimento em Ação Social para o Ensino Superior, anunciado pelo Senhor Ministro da Educação Fernando Alexandre, em 43% — mais 30 milhões de euros — é um avanço significativo que este Governo dá no compromisso com a equidade e a igualdade de oportunidades.

O papel do Estado é garantir um sistema de ação social que chegue a todos os que necessitem. Simultaneamente, devem ser desenvolvidos mecanismos que assegurem a sustentabilidade financeira das Instituições de Ensino Superior (IES), cuja autonomia e independência financeira — que acontece quando não dependem exclusivamente do Orçamento do Estado, ou seja, por via de receitas próprias — resultará em melhores condições, melhores recursos, melhor ensino e investigação, além de mais resiliência perante fatores externos — como crises económicas.

Portugal precisa e este Governo quer um Ensino Superior forte e de qualidade, competitivo a nível internacional, que providencie um ensino de qualidade e uma investigação de excelência, capaz de produzir conhecimento e de o transferir, a favor da nossa sociedade e do desenvolvimento social e económico do nosso país. Para isso, urge capacitar as IES no sentido da sua autonomia e independência.

Conseguir IES competitivas a nível internacional, ou seja, capazes de produzir resultados a par das melhores Universidades do mundo, significa que estas têm de ser independentes financeiramente. As propinas, enquanto receita própria das IES, representam uma importante parcela do seu orçamento. Atualmente, o Orçamento do Estado (OE) tem um peso significativo nos Orçamentos das IES, representando uma parte determinante dos mesmos.

Um cenário de extinção das propinas seria ruinoso para as IES, a menos que essa perda financeira, de receitas próprias, fosse compensada com um reforço significativo do OE para o Ensino Superior. Esse reforço exigiria uma ginástica orçamental acrescida, com cortes em outras áreas ou um desequilíbrio das contas públicas. A relevância de, neste momento, se descongelar o valor da propina — sim, descongelar, porque a atualização encontra-se prevista —, de forma ajustada à inflação (mais 13€ anuais em 2025/2026), representará um reforço considerável no Orçamento das IES.

Certo que as propinas não podem, de maneira alguma, representar (mais) uma barreira à frequência do Ensino Superior. Todavia, não é socialmente justo que aqueles que provêm de famílias de nível socioeconómico alto paguem o mesmo que quem pertence a famílias com nível socioeconómico desfavorecido. E é aqui que entra o princípio da solidariedade.

E é por isso que o investimento em ação social será reforçado, numa lógica de transformação do Ensino Superior, baseada no pressuposto de equidade.

A promoção da solidariedade no Ensino Superior passa mais pela equidade — a ação social — do que pela mera igualdade — extinção da propina. Não podemos deixar ninguém para trás e a ação social é fundamental nesse processo. Apostar em mais bolsas de ação social e no reforço dos seus valores, em mais camas para estudantes e mais serviços ao seu dispor — eficazes e justos — é combater a exclusão social, proteger os mais vulneráveis e promover a integração e o bem-estar de todos os cidadãos.