As salas do ensino superior nunca tiveram tanta tecnologia e nunca estiveram tão vazias. Entre plataformas digitais, inteligência artificial e apresentações cada vez mais sofisticadas, perdeu-se muitas vezes o essencial: a razão pela qual um estudante decide sair de casa para ir a uma aula. Este texto discute por que motivo a ausência de alunos não é um problema de disciplina nem de falta de inovação tecnológica, mas o reflexo de práticas pedagógicas que deixaram de dar sentido à presença, num contexto social marcado pela precariedade, pela ansiedade e pelo risco crescente de abandono do ensino superior.

As salas de aula do ensino superior estão cada vez mais vazias, apesar de nunca terem sido tão equipadas com tecnologia. Plataformas digitais, apresentações multimédia e recursos online multiplicam-se, mas os anfiteatros estão cada vez mais silenciosos. Esta contradição revela um problema que não é apenas académico: ensinar numa era digital não é o mesmo que ensinar com sentido.

Ao longo de mais de trinta anos de experiência no ensino superior, tornou-se claro que a ausência dos estudantes raramente resulta de desinteresse gratuito. É, na maioria dos casos, consequência de escolhas racionais feitas num contexto de forte pressão social, económica e emocional. Muitos estudantes trabalham para conseguir estudar, vivem longe das instituições, acumulam responsabilidades familiares e gerem horários instáveis. Outros cresceram num contexto de relações sociais mais frágeis, marcado por longos períodos de afastamento presencial. Para estes jovens, a decisão de ir às aulas passa, inevitavelmente, por uma pergunta simples: vale a pena?

Quando a aula não oferece um valor acrescentado claro, a ausência deixa de ser um problema disciplinar para se tornar uma consequência lógica. E quando essa ausência se prolonga, o afastamento das aulas pode transformar-se num desligamento progressivo da vida académica, frequentemente silencioso, mas com impacto real no risco de abandono do ensino superior.

Esta realidade torna-se particularmente visível quando as aulas presenciais continuam centradas na exposição teórica de conteúdos facilmente acessíveis online. O quadro foi substituído por slides extensos, mas o modelo manteve-se inalterado: comunicação unidirecional, escassa interação e pouco acompanhamento efetivo. A avaliação, muitas vezes concentrada num exame final, reforça esta perceção. Se a presença pouco conta, a aula pouco conta.

Perante este cenário, a tecnologia tem sido frequentemente apresentada como solução. No entanto, a experiência mostra que usar tecnologia não é, por si só, inovar. Há uma diferença fundamental entre integrar ferramentas digitais com intenção pedagógica e utilizá-las apenas para dar um ar de modernização. Gravar aulas expositivas, projetar apresentações longas ou transferir conteúdos para plataformas digitais sem repensar metodologias mantém intacto o problema de fundo: a passividade do estudante. Em alguns casos, esta digitalização superficial pode até acelerar o afastamento, ao reforçar a ideia de que a presença física é dispensável.

A tecnologia só se torna relevante quando é usada para transformar a experiência de aprender. Libertar tempo presencial para discussão, resolução de problemas e aplicação prática, criar momentos de interação real, fornecer feedback regular e acompanhar o percurso dos estudantes são exemplos de práticas que, quando sustentadas por ferramentas digitais bem escolhidas, contribuem para maior envolvimento e compromisso. Explicitar aos alunos para que serve cada recurso utilizado é, muitas vezes, tão importante quanto o recurso em si.

É precisamente aqui que o professor faz a diferença, uma diferença que não pode ser substituída pela inteligência artificial nem por qualquer tecnologia. Nenhuma plataforma, algoritmo ou sistema automatizado substitui a relação pedagógica, a leitura do contexto, a adaptação em tempo real, o acompanhamento individual e a construção de sentido. Não há, por isso, que ter medo da inteligência artificial: há, sim, que integrá-la no ensino de forma consciente, crítica e com clara intenção pedagógica, como apoio ao trabalho docente e à aprendizagem dos estudantes, e não como mera ilusão de modernização.

Nem a tecnologia, nem a inteligência artificial, nem as plataformas digitais substituem a dimensão central do ensino: a relação pedagógica. Ao longo de décadas de docência, torna-se evidente que muitos docentes universitários nunca tiveram formação pedagógica formal e foram socializados num modelo em que ensinar era expor e avaliar era selecionar. Num contexto social marcado pela precariedade e pela ansiedade, a falta de empatia, a rigidez excessiva e a comunicação distante contribuem para que a sala de aula deixe de ser um espaço de aprendizagem e passe a ser um espaço de evasão silenciosa.

A dimensão científica do professor é indiscutivelmente importante, mas é a sua dimensão pedagógica que se revela decisiva para manter os alunos na sala de aula. É por isso que o ensino não pode ser tratado como um efeito colateral da investigação. Tornar a presença relevante passa por estratégias concretas , como o trabalho colaborativo, a interação em aula e a valorização da participação no processo de avaliação.

Tornar a presença obrigatória pode responder a um problema administrativo, mas não resolve um problema pedagógico. Os estudantes não faltam porque podem; faltam porque não encontram sentido. A aula presencial só se justifica quando oferece algo que não pode ser substituído por um ficheiro: interação, reconhecimento, desafio intelectual e acompanhamento humano. Estes elementos são também decisivos para reforçar o vínculo do estudante à instituição e prevenir o abandono.

Os anfiteatros vazios não são apenas um problema da universidade. São um sinal social de desajuste entre instituições, práticas e vidas reais. Se a universidade quer voltar a chamar pelos alunos, não basta digitalizar o ensino. É preciso repensar o que acontece quando professor e estudante estão, de facto, no mesmo espaço.

A tecnologia pode apoiar, mas é o professor que faz a diferença e é aí que começa a solução.