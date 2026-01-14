A denúncia pública de assédio sexual contra o candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo surgiu em plena campanha eleitoral, através de uma publicação em formato story nas redes sociais. O contexto político imediato, em que Cotrim tem vindo a subir nas sondagens e a afirmar-se como uma surpresa nesta corrida presidencial, torna este caso particularmente sensível. A discussão exige equilíbrio: defender a seriedade das denúncias de assédio, sem transformar automaticamente uma acusação em verdade incontestável, e, em simultâneo, analisar o timing e as circunstâncias políticas de uma denúncia com este potencial disruptivo.

A antiga assessora parlamentar da Iniciativa Liberal e atual técnica do Governo, Inês Bichão, publicou recentemente nas suas redes sociais uma acusação de assédio sexual e de comportamentos considerados inapropriados em contexto de trabalho contra João Cotrim de Figueiredo. A publicação descrevia alegadas frases e convites de teor sexual que teriam ocorrido durante o período em que trabalhou com o candidato.

Importa sublinhar que, até ao momento, esta denúncia não deu origem a uma queixa formal conhecida em tribunal antes da sua divulgação pública. A acusação foi tornada pública através de um story com visibilidade limitada, partilhado apenas com seguidores próximos, e não por via de um processo judicial, de uma participação formal às autoridades competentes ou de um mecanismo institucional interno.

Há um princípio básico que deve orientar qualquer análise séria: a presunção de inocência até prova em contrário. Nunca se devem desvalorizar ou ridicularizar alegações de assédio, pelo contrário, devem ser levadas a sério e investigadas com o rigor que se exige numa democracia. O assédio sexual é um problema real e grave, que deixa marcas profundas nas vidas de quem o sofre.

Ao mesmo tempo, não é responsável substituir um processo de apuramento por julgamentos imediatos feitos a partir de uma publicação nas redes sociais. Nenhuma acusação isolada, por mais séria que seja a intenção de quem a faz, substitui uma investigação formal capaz de apurar factos, ouvir testemunhos e avaliar prova.

É difícil ignorar o timing da divulgação. A denúncia surge na última semana de campanha, num momento em que Cotrim de Figueiredo tem sido sucessivamente colocado em segundo lugar nas sondagens mais recentes, com uma possibilidade real de disputar a segunda volta. Em campanhas eleitorais intensas, denúncias e suspeitas tendem a ganhar vida própria no ciclo mediático, independentemente da sua veracidade ou enquadramento factual.

Acresce ainda que, nas horas seguintes à divulgação, vários comentadores sublinharam que o próprio candidato havia dado anteriormente a entender que antecipava a possibilidade de que “algo pudesse surgir” durante a campanha, o

que reforça a perceção de que o contexto político em que a acusação emerge é particularmente sensível e exige prudência redobrada na leitura pública do caso. Também merece reflexão o meio escolhido para a divulgação inicial. Um story de acesso restrito não é o canal típico de uma denúncia formal de assédio, nem um pedido de abertura de investigação. Esse formato levanta dúvidas legítimas sobre a estratégia comunicacional e sobre o efeito pretendido, ainda que não permita, por si só, retirar conclusões definitivas.

Outro elemento relevante no debate público tem sido a reação de mulheres que trabalharam diretamente com João Cotrim de Figueiredo ao longo dos últimos anos. Mais de 30 ex-colaboradoras subscreveram uma carta aberta afirmando que sempre foram tratadas com respeito, profissionalismo e consideração, e que nunca testemunharam ou experienciaram comportamentos inadequados em contexto de trabalho.

Estes testemunhos não substituem uma investigação nem anulam uma denúncia individual. Mas também não devem ser ignorados. Em casos desta natureza, a existência de relatos divergentes e de experiências profissionais distintas contribui para um quadro mais complexo, que exige prudência analítica em vez de conclusões apressadas.

Em situações como esta, importa recordar um princípio básico do direito e da lógica: não se prova um facto negativo absoluto. Quando a acusação assenta em alegados comportamentos verbais ocorridos em privado, sem registo documental ou testemunhal, o acusado encontra-se numa posição estruturalmente impossível, não por falta de colaboração, mas porque não existe forma material de provar que algo nunca aconteceu.

É precisamente por isso que o ónus da prova não pode ser invertido. Não para proteger quem é acusado, mas para proteger a própria ideia de justiça, evitando que acusações não comprovadas se transformem automaticamente em condenações públicas.

Importa também reconhecer um limite fundamental do debate público: não somos, nem devemos ser, árbitros de carácter. Sem prova factual, testemunhal ou judicial, transformar acusações graves em juízos definitivos sobre uma pessoa fragiliza o espaço democrático e corrói a confiança nas instituições.

Como mulher, custa-me ver temas tão sérios tratados com ligeireza no espaço público. O combate ao assédio exige responsabilidade, rigor e processos adequados. Quando acusações desta natureza são lançadas no calor da luta política, sem investigação prévia, o efeito pode ser perverso: em vez de fortalecer a causa das mulheres, contribui para a desconfiança generalizada e para a banalização de experiências que são, para muitas, profundamente traumáticas. A instrumentalização política de denúncias desta natureza, quando ocorre, não protege vítimas – fragiliza-as. Ao banalizar um problema sério, acaba por minar a credibilidade de quem denuncia situações reais e comprováveis.

João Cotrim de Figueiredo negou energicamente as acusações, anunciou a intenção de avançar com uma queixa judicial por difamação e tem sido publicamente defendido por um conjunto significativo de mulheres que com ele trabalharam. Cabe agora à justiça, e não às redes sociais ou à praça pública, apurar os factos.

Num momento político sensível, em que a agenda eleitoral e a narrativa mediática se aceleram, não vale tudo na política. A luta contra o assédio exige coragem, seriedade e provas. A defesa da justiça exige tempo, investigação e contenção.

Todos somos inocentes até prova em contrário. É essa a condição mínima para que a verdade possa emergir, com respeito por quem denuncia e por quem é acusado.