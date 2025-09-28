Os incidentes com drones sobre o Aeroporto de Copenhaga, que as autoridades dinamarquesas classificaram como o ataque mais grave de sempre contra infraestruturas críticas do país, não podem ser tratados como episódios menores. Inserem-se num padrão mais amplo: nos últimos dias, vários aeroportos europeus sofreram ciberataques coordenados e, em paralelo, multiplicaram-se as incursões e voos provocatórios de aviões militares russos nos céus da Europa. Nada disto é por acaso. São ensaios, provocações calculadas e testes de resiliência que Moscovo conduz contra a Europa, aproveitando a fraqueza política que sente: um Trump na Casa Branca, hostil à NATO, e uma União Europeia tibia e dividida.

A identificação de três navios como possíveis plataformas de lançamento destes drones – incluindo um cargueiro russo sancionado e um petroleiro com bandeira de conveniência – mostra como a chamada “frota negra” russa opera: dissimulada, irregular, usando lacunas jurídicas e bandeiras de fachada. É por isso que a NATO deve agir com clareza e firmeza.

Medidas concretas são possíveis e urgentes:

1. barrar todos os navios da frota negra russa das águas territoriais dos países aliados, sem exceções;

2. autorizar a abordagem e inspeção imediata de navios suspeitos que se aproximem de zonas críticas;

3. equipar as frotas da NATO com sistemas anti-drone, capazes de neutralizar ameaças em tempo real;

4. reforçar a inteligência naval, aérea e cibernética, de modo a cruzar dados em tempo real sobre navios, drones e tráfego aéreo e

5. endurecer sanções contra operadores, armadores e agentes que tentem iludir as autoridades quando à real propriedade das embarcações.

É preciso também sublinhar o custo económico destes ataques: bastam duas horas de suspensão de operações num aeroporto internacional para provocar atrasos em centenas de voos, perdas de milhões de euros, caos logístico e a quebra de confiança pública. São danos com efeito multiplicador, porque cada ataque repetido normaliza a ideia de que o espaço aéreo europeu é vulnerável e estimula a realização de mais ataques cada vez mais graves.

O quadro é claro: drones sobre aeroportos, ciberataques em cadeia, aviões russos em patrulhas intimidatórias, navios sancionados em manobras suspeitas. Tudo parte da mesma estratégia de testar, provocar e desgastar. A NATO tem de responder não só com palavras vazias (como nos habituámos a ouvir), mas com ações coordenadas que mostrem à Rússia – e a Trump – que a Europa não é um terreno de treino para operações híbridas.

A escolha é simples: ou continuamos a viver na hesitação permanente, alimentando a perceção de tibieza e desunião, ou agimos com firmeza e unidade. É essa firmeza que pode impedir que a próxima provocação não seja apenas um “teste” e se transforme num ataque real com consequências irreversíveis para a Europa e para a paz no mundo.