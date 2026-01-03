A publicação do Decreto-Lei n.º 125/2025 marcou um novo capítulo para a cibersegurança em Portugal. Com ele surge o novo Regime Jurídico da Cibersegurança, que transpõe para a ordem jurídica portuguesa a Diretiva (UE) 2022/2555, conhecida como Diretiva NIS 2, reforçando a importância estratégica da proteção das redes e sistemas de informação no atual contexto digital. Trata-se de um passo necessário — mas não totalmente suficiente — para garantir a resiliência das organizações num ecossistema em que as ameaças evoluem mais rápido do que os quadros normativos.

O novo regime entrará formalmente em vigor em 2026, prevendo-se uma implementação faseada ao longo dos dois anos seguintes. Assim, na prática, o impacto pleno da diretiva apenas se fará sentir a partir de 2028, período em que as entidades abrangidas devem concluir a adaptação dos seus sistemas, políticas internas e mecanismos de resposta a incidentes. Este intervalo temporal, comum em transposições deste tipo, constitui simultaneamente uma oportunidade e um risco: permite preparar instituições e organismos, mas também evidencia, desde já, a importância de uma estrutura normativa clara, robusta e orientada para o futuro — condição que, infelizmente, esta transposição ainda não cumpre inteiramente.

O decreto-lei português segue muito de perto a matriz europeia, definindo obrigações mínimas de gestão de riscos, requisitos de segurança técnica e organizacional, e regras de notificação de incidentes. Contudo, permanece demasiado ancorado nos requisitos basilares e na lógica do “mínimo necessário”, deixando de fora aquilo que deveria ser a ambição natural de um regime jurídico num domínio em que a inovação e a criminalidade digital avançam em ritmo exponencial. O essencial está lá — mas falta o aprofundamento.

Uma das fragilidades centrais é o foco quase exclusivo nas entidades médias e grandes, classificadas como “essenciais” ou “importantes”. Embora seja compreensível priorizar sectores considerados críticos, é inegável que o ecossistema digital é vasto e interdependente. Pequenas empresas, fornecedores especializados, prestadores de serviços ou entidades subcontratadas têm, muitas vezes, níveis de exposição e vulnerabilidade idênticos aos dos grandes operadores — mas ficam, na prática, excluídas do regime obrigatório. Esta lacuna não é meramente teórica: basta lembrar que a grande maioria dos ataques bem-sucedidos explora precisamente o elo mais fraco das cadeias de fornecimento.

Em paralelo, a transposição deixa demasiados aspetos para regulamentação futura — desde critérios técnicos até modelos de supervisão e indicadores de conformidade. Esta dependência de instrumentos complementares significa que, durante os próximos anos, o país operará num quadro jurídico parcialmente aberto, em que a clareza e a uniformidade de aplicação dependerão das orientações posteriores do regulador. Num domínio tão crítico como a cibersegurança, essa incerteza pode traduzir-se em respostas desiguais, divergências interpretativas e fragilidades acumuladas.

Mais preocupante ainda é o facto de o regime não incorporar de forma clara uma visão evolutiva. A Diretiva NIS 2 é, por natureza, um instrumento que pretende harmonizar padrões mínimos na União Europeia. Porém, a transposição nacional poderia — e deveria — ter ido além dessa base, antecipando o futuro e criando mecanismos que acompanhem as transformações tecnológicas e a sofisticação crescente dos ataques. Em vez disso, mantivemo-nos no raso: nas obrigações genéricas, nos requisitos que já deveriam ser padrão em qualquer organização, e na ausência de incentivos ou estruturas de apoio que permitam elevar efetivamente o nível de maturidade nacional em cibersegurança.

Em suma, Portugal cumpre a obrigação europeia, mas perde a oportunidade de dar um salto qualitativo. O novo regime é um início — mas não é, ainda, a solução de que o país necessita. Num mundo multipolar, digitalizado e volátil, a cibersegurança não pode limitar-se ao básico. Deve ser pensada como uma política pública estrutural, com visão estratégica, ambição regulatória e compromisso com a resiliência. A NIS 2 oferece a matriz. Mas cabe aos Estados-Membros construir o edifício.

Se queremos um país preparado para 2028 — e não apenas “conforme” — temos de começar já a ir além da lei.